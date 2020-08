A equipe, Action Express Racing, do IMSA, desembarcou nesta segunda-feira em Daytona, com um dos protótipos do que poderá ser o carro da próxima geração da NASCAR. A categoria confirmou o que o teste com o carro estava acontecendo no traçado misto do autódromo e quem estava guiando era o piloto brasileiro Felipe Nasr.

Um caminhão da equipe foi visto na área de garagem em que normalmente ficam as equipes da Xfinity Series, segunda categoria em importância da NASCAR, e um carro preto fosco com detalhes em vermelho foi visto na pista utilizada neste fim de semana pelas principais categorias da NASCAR.

Quando perguntado pelo site sobre o teste, o vice-presidente de inovação e desenvolvimento, John Probst, confirmou o teste com o carro da Action Express, mas afirmou que não fazia parte de um evento sancionado ou afiliado da NASCAR.

“Este teste da Action Express permite que uma equipe aprenda sobre a arquitetura do carro de próxima geração da NASCAR e explore todas as oportunidades para adotar novas tecnologias. O teste também beneficia a NASCAR, ele nos ajuda a verificar a durabilidade das peças, no desenvolvimento de pneus e nos fornece dados de um teste de pista”, diz o comunicado de Probst.

A NASCAR fará um teste com seu novo carro de sétima geração na próxima semana, após a corrida no Dover International Speedway.

Mais tarde, a própria NASCAR relatou que Nasr e o piloto Austin Cindric estiveram neste teste.

Em janeiro deste ano, Nasr foi convidado pela categoria para acompanhar um dos testes que a NASCAR realizou em Homestead- Miami.

