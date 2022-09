Carregar reprodutor de áudio

O bicampeão da NASCAR Cup Series, Kyle Busch, confirmou nesta terça-feira que se juntará à Richard Childress Racing e à Chevrolet na próxima temporada.

Em anúncio no Hall da Fama da NASCAR em Charlotte, Carolina do Norte, Busch, de 37 anos, disse que dirigirá o Chevrolet #8 para o proprietário da equipe, Richard Childress, a partir da temporada de 2023.

“Esta é provavelmente uma das maiores decisões da minha vida, da minha carreira”, disse Busch. “Sou grato a Joe (Gibbs) por me permitir ser criança e me tornar um homem. Na maioria dos dias, na maioria das vezes... Coach, você me apoiou quando eu mais precisei. Obrigado."

Em um gesto de boa vontade, Childress também ofereceu ao filho de Busch, Brexton, uma opção de contrato futuro com a RCR.

“A adição de Kyle Busch ao programa da Richard Childress Racing é significativa, não apenas para nossa organização, mas para o esporte como um todo”, disse Childress. “Kyle é um candidato comprovado nos mais altos níveis do esporte, e acredito que sua experiência e dedicação ao automobilismo elevarão nosso programa de corridas em geral.

“Sempre admirei o estilo de pilotagem de Kyle e sua capacidade de vencer e disputar campeonatos desde que entrou no esporte. Quem não gostaria de um campeão comprovado da NASCAR Cup Series guiando seu carro?”

E Reddick e a KBM?

RCR disse que Tyler Reddick, que atualmente corre com o Chevrolet #8, continuará cumprindo o ano restante de seu contrato em 2023.

O futuro da equipe Kyle Busch Motorsports, de Busch, permanece incerto.

“Gostaríamos de dar as boas-vindas a Kyle de volta ao Team Chevy, em que ele iniciou sua carreira na NASCAR”, disse Jim Campbell, vice-presidente de desempenho e automobilismo da Chevrolet nos EUA.

“Como vencedor de 60 corridas da Cup e bicampeão, ele será uma valiosa adição à Richard Childress Racing e à linha Chevrolet. Estamos ansiosos para trabalhar com Kyle a partir de 2023.”

A decisão de Busch encerra uma novela, inicialmente, não planejada, envolvendo uma das principais estrelas da NASCAR e provável futuro membro do Hall da Fama.

Busch – e por extensão sua equipe Kyle Busch Motorsports – tem sido a âncora do sucesso da Toyota em todas as três séries nacionais da NASCAR por quase 15 anos.

Uma carreira notável (até agora)

Em sua carreira, de 520 corridas na Cup Series, todas, exceto 114, vieram enquanto esteve na JGR e Toyota. Além disso, 56 de suas 60 vitórias na carreira - e ambos os títulos -, bem como 30 de suas 32 poles na carreira, vieram com a JGR e a Toyota.

Busch também tem 102 vitórias na Xfinity Series e 62 na Truck. Ele é o líder de todos os tempos em vitórias em ambas as séries.

Busch entrou na temporada da Cup de 2022 sem uma extensão de contrato com a JGR em grande parte devido à decisão do patrocinador de longa data, a Mars Inc. – anunciado em dezembro de 2021 – de que encerraria seu patrocínio da NASCAR na conclusão da temporada de 2022.

O bicampeão é patrocinado pela M&M Mars desde 2008, quando ingressou na JGR e a Mars Inc. está envolvida em patrocínios da NASCAR há mais de 25 anos.

Desde então, a JGR não conseguiu garantir um patrocinador principal para o Toyota #18 de Busch, que seria comparável ao tamanho do investimento financeiro da Mars Inc., embora os funcionários da equipe tenham dito que chegaram “perto” em outras perspectivas.

Isso levou Busch a explorar opções, incluindo as de outros fabricantes.

Nas últimas semanas, acreditava-se que Busch estava trabalhando em duas opções viáveis. Uma delas era em se mudar para a equipe da Toyota 23XI Racing, que é co-propriedade do companheiro de equipe de Busch, Denny Hamlin e da lenda da NBA Michael Jordan. Esperava-se que essa opção causasse o menor problema com a organização KBM de Busch.

O outro estava se juntando à RCR, que buscava uma nova infusão de grandes talentos depois que o atual piloto Reddick informou à equipe em meados de julho que não retornaria à organização quando seu contrato atual expirasse no final da temporada de 2023.

Uma história turbulenta

No entanto, Busch teve um relacionamento não tão bom com o proprietário da RCR, Richard Childress, durante sua carreira.

Em 2011, Childress entrou em uma briga com Busch na garagem do Kansas Speedway que resultou na NASCAR multando Childress $ 150.000 e colocando-o em ‘condicional’ pelo resto da temporada.

Perguntado no Kansas no fim de semana passado como ele poderia considerar correr para Childress, considerando sua história, Busch disse: “A primeira vez que me sentei com ele estava tudo bem e a maior coisa sobre isso foi apenas ter a oportunidade de deixar isso para trás”.

A incapacidade da JGR de garantir um patrocinador principal e as longas negociações que levaram a uma nova casa para Busch na Cup Series tiveram um impacto visível no nativo de Las Vegas nas últimas semanas.

Em uma entrevista no mês passado em Watkins Glen (N.Y.) International, Busch disse o que quer que ele decidisse: “Há uma grande mudança chegando”.

“Vale a pena correr e não ter a oportunidade de ganhar imediatamente versus construir algo versus pular em algo que pode vencer? Todas essas questões certamente estão sendo ponderadas”, disse ele então.

“Mais uma vez, é também por isso que não é tão simples e tão fácil. Então, felizmente há oportunidades lá fora. Há vagas disponíveis na Cup. Mas, novamente, não será o mesmo que tem nos últimos 15 anos.”

Reação de Joe Gibbs e Toyota

"Toyota e TRD têm o privilégio de ter corrido com Kyle Busch, um dos maiores pilotos da história da NASCAR. Embora certamente desejemos a Kyle boa sorte no futuro e o parabenizemos por seu anúncio de se juntar à Richard Childress Racing, estamos desapontados e entristecidos que seu futuro não continue com a Toyota", disse David Wilson, presidente da Toyota Racing Development.

"Kyle tem sido um embaixador da Toyota desde que ingressou no programa em 2008. Ele acumulou alguns dos marcos mais prestigiosos possíveis para a marca, incluindo nossa primeira vitória na Cup Series para o Camry e o primeiro campeonato da Cup.

"Não desejamos nada além do melhor para Kyle e toda a sua família enquanto ele se move para o próximo capítulo de sua carreira no Hall da Fama. Estamos gratos por estarmos juntos nessa jornada."

De Joe Gibbs: “Kyle tem sido uma parte importante da nossa história e sucesso aqui na Joe Gibbs Racing. Somos gratos por todas as suas contribuições para a nossa organização ao longo dos anos. Quando você olha para tudo o que ele já realizou, é realmente notável, e sabemos que algum dia estaremos comemorando sua indução ao Hall da Fama. Também sabemos que ele ainda tem muito mais conquistas em nosso esporte pela frente, incluindo competir pelo campeonato nesta temporada. Desejamos o melhor para Kyle, Samantha, Brexton e Lennix.”

Motel na Coreia: Mari Becker revela bizarrice em GP, com inseticida, corda da sobrevivência e mais sobre F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: