A NASCAR Cup Series viu neste domingo um dos finais de corrida mais controversos de sua história. Austin Dillon venceu a etapa de Richmond após tirar da sua frente Joey Logano e Denny Hamlin poucos metros antes de receber a bandeira quadriculada.

Dillon, que vinha de um fim de semana com bom ritmo, chegou a liderar a parte final da prova. Viu as chances de sua vitória ir embora quando uma bandeira amarela veio com apenas duas voltas para o final, após o incidente envolvendo Ricky Stenhouse Jr. e Ryan Preece. Após rodada nos pits, o carro #3 saiu na frente, mas na relargada perdeu ritmo para Logano, o seu primeiro alvo nas curvas 3 e 4.

Este foi o quinto triunfo de Dillon na Cup. A última vitória da Richard Childress no oval da Virginia havia sido com Kevin Harvick, em 2013.

Questionado se suas manobras na volta final foram justas, Dillon disse: "Não sei, cara. Já faz dois anos. Este é o primeiro carro que tenho com uma chance de vencer. Eu senti que com duas voltas para o fim, éramos o carro mais rápido. Obviamente, tivemos que ir para cima. Bati no cara. Eu odeio fazer isso, mas às vezes você simplesmente tem que fazer isso.

"Eu odeio isso, mas eu tinha que fazer."

Questionado sobre o que ele estava disposto a fazer para ter a vitória, Dillon disse: "O que for preciso. O que for preciso.

"Nós simplesmente nunca desistimos. Não posso agradecer o suficiente a todas as pessoas que ajudaram esta equipe. Sim, às vezes é preciso fazer isso."

Oficialmente, Hamlin foi o segundo colocado, seguido por Tyler Reddick, Bubba Wallace e Ross Chastain.

A próxima etapa da NASCAR Cup acontece em Michigan, no domingo.

Resultado

