NASCAR: Blaney supera Hamlin e Bowman para vitória em Pocono

Uma enxurrada de amarelas no final da corrida ajudou Ryan Blaney a eliminar qualquer dúvida sobre seu combustível, e evitou o comando de Denny Hamlin para conquistar sua segunda vitória na NASCAR Cup Series na temporada de 2024.

Blaney estava entre um grupo de pilotos que foram para os boxes antes do intervalo entre os segmentos 2 e 3, o que o deixou com pouco combustível quando fez sua parada final, sob amarela, na volta 117 de 160.

Ele saiu do pit road em segundo após a parada, mas na verdade herdou a liderança quando Kyle Larson – que foi o primeiro fora do pit road – estava entre os quatro pilotos penalizados por excesso de velocidade.

Três bandeiras amarelas nas últimas 40 voltas ajudaram Blaney a economizar bastante combustível e ele segurou uma investida de Denny Hamlin no final, para vencer a corrida no Pocono Raceway.

“Acho que as coisas estão se encaixando para nós. Sinto que chegamos a um ótimo lugar em velocidade nos últimos dois meses, especialmente”, disse Blaney. “Sinto que honestamente tivemos algumas corridas que nos escaparam e achei que tínhamos boas chances de vencer.”

"Foi bom seguir o plano hoje e nosso plano era ter uma posição na pista no final. Eu sabia que nosso carro era rápido o suficiente. Estou muito orgulhoso de toda a equipe #12. É muito legal vencer aqui novamente. Ganhei aqui há sete anos na minha primeira vitória na Cup.

A vitória é a segunda da temporada para o atual campeão da categoria e a 12ª de sua carreira. É também a sua segunda vitória na carreira na pista de 4 km, que foi o local da sua primeira vitória na carreira em 2017.

A Penske já venceu quatro das últimas sete corridas, com todos os três pilotos garantindo posição nos playoffs.

O vencedor da corrida da semana passada, Alex Bowman, terminou em terceiro, William Byron em quarto e Joey Logano completaram os cinco primeiros.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series acontece em Indianápolis, no próximo fim de semana, quando a categoria volta a correr no mítico oval.

