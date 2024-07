Como parte de sua nova parceria com a ABB, líder em eletrificação e automação, a NASCAR apresentou seu protótipo ABB NASCAR EV no local da corrida de Chicago deste fim de semana.

A ABB torna-se o primeiro parceiro oficial da iniciativa “NASCAR Impact”, a plataforma do órgão sancionador para promover a sustentabilidade na eletrificação.

Como parte da parceria, a ABB ajudará a NASCAR a atingir metas públicas de sustentabilidade em torno da eletrificação e carregamento de veículos elétricos.

No centro do “impacto NASCAR” está o plano da NASCAR de reduzir sua própria pegada de carbono a zero em suas operações principais até 2035. Além disso, planeja fornecer eletricidade 100% renovável em suas pistas e instalações de corrida até 2028, expandir o desperdício esforços de desvio e estações de carregamento de veículos elétricos no local.

O futuro elétrico na NASCAR

O esforço de pesquisa e desenvolvimento investido na construção do protótipo de carro de corrida EV é ilustrativo do compromisso da NASCAR em apresentar novas tecnologias de eletrificação.

Sua criação não significa que a NASCAR esteja prestes a abandonar o papel histórico do motor de combustão em suas corridas.

“Hoje, obviamente, temos o motor a combustão. Há um longo, longo caminho pela frente para o motor de combustão, seja ele movido a combustível sustentável ou hidrogênio”, disse John Probst, vice-presidente sênior e diretor de desenvolvimento de corridas da NASCAR.

“Depois, há também o lado da eletrificação via híbrido. Eles estão com híbridos (no IMSA). Hoje temos bateria elétrica.

ABB NASCAR EV Prototype Photo by: NASCAR Media

“Como vocês sabem, esperamos emissões operacionais líquidas zero até 2035, então, neste momento, não estou sentado aqui dizendo que vamos anunciar uma categoria. Não é disso que se trata.”

Em vez disso, disse Probst, o protótipo trata de “explorar como poderia ser o nosso futuro”.

“Nós construímos este carro. Nós colocamos isso no caminho certo. Esse é o nosso objetivo, é aprender”, disse ele. “Teremos uma história contada à medida que aprendemos. E estaremos no comando onde quer que nosso futuro nos leve.

“Se você olhar para o cenário, uma coisa é certa é que a mudança está se acelerando ao nosso redor.”

Sobre o carro

O protótipo foi desenvolvido em colaboração com os parceiros da NASCAR – Chevrolet, Ford e Toyota – e foi construído pelos mesmos engenheiros responsáveis ​​pela criação do atual carro Next Gen usado na Cup Series e pela entrada no projeto ‘Garage 56’ que foi executado nas 24 Horas de Le Mans do ano passado.

O stock car eletrificado, que foi testado em pista diversas vezes, possui três motores STARD UHP de 6 fases (um dianteiro e dois traseiros) que fornecem energia diretamente a todos os quatro pneus Goodyear especialmente projetados.

Ancorado por uma bateria refrigerada a líquido de 78 kWh, o trem de força ajustável pode produzir 1.000 kW na potência de pico. A frenagem regenerativa converte energia cinética em potência, o que pode tornar o carro ideal para percursos mistos e ovais curtos.

ABB NASCAR EV Prototype Photo by: NASCAR Media

O carro com tração integral tem uma carroceria genérica de veículo utilitário crossover (CUV) feita de um compósito sustentável. Ele fica em um chassi do carro Next Gen modificado e a direção, suspensão, freios e rodas derivam do carro da Cup atual.

O ex-piloto da NASCAR Cup David Ragan atuou como piloto de testes do protótipo EV – um processo do qual ele disse ser “muito divertido” fazer parte.

“O ponto de vista era um pouco diferente do assento do piloto, mas as imagens e os sons eram extremamente diferentes”, disse Ragan sobre guiar o carro. “Eu podia ouvir os pneus cantando ou batendo no meio da curva. Você podia sentir muito mais o cheiro dos freios.

“Eu sinto o cheiro do motor e o ruído supera muitas coisas que você considera normais.”

Próximo passo

Com o protótipo EV em mãos, qual será o próximo passo da NASCAR no desenvolvimento de tecnologia de corrida?

Probst acredita que a criação de um veículo de corrida totalmente elétrico abre a porta para a NASCAR e os fabricantes explorarem muitas ideias antes consideradas impossíveis ou improváveis.

“É certamente uma oportunidade para avaliarmos isso. Se você lançou isso e lançamos imediatamente uma nova categoria, é muita pressão para talvez errar”, disse ele.

“É uma oportunidade para nós, você sabe, você vê isso com os fabricantes, eles lançam protótipos de carros em feiras de automóveis e julgam a reação dos fãs e decidem se eles querem ir nessa direção.

“É também uma forma de trabalharmos com eles e descobrirmos onde queremos estar. Todo o panorama dos grupos motopropulsores em geral está num incrível estado de mudança.”

ABB NASCAR EV Prototype Photo by: NASCAR Media

O protótipo EV da NASCAR é o primeiro grande projeto de automobilismo dos EUA a incorporar compósitos à base de linho que foram desenvolvidos pelos especialistas suíços Bcomp. A carroceria utiliza tecidos técnicos ampliTex da Bcomp em conjunto com powerRibs, que foram inspirados na estrutura das veias das folhas, para aproveitar o as vantagens naturais da fibra de linho, um material sustentável.

