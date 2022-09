Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR divulgou nesta quarta-feira (14) o calendário de 2023 para os três principais campeonatos, a Cup Series, Xfinity e Truck.

A Cup permanecerá em com 36 provas, novamente começando no Daytona International Speedway e terminando o ano com a final do campeonato em Phoenix. A corrida de exibição de pré-temporada, o Clash, será novamente realizada no L.A. Memorial Coliseum.

Uma nova corrida nas ruas de Chicago havia sido anunciada anteriormente, assim como uma nova casa para a NASCAR na All-Star Race, no North Wilkesboro Speedway.

No entanto, de acordo com os horários oficiais divulgados, a Xfinity Series agora se juntará à Cup no fim de semana de Chicago e a Truck Series se juntará à All-Star Race durante o fim de semana de North Wilkesboro.

A programação dos playoffs da Cup de 10 corridas permanecerá idêntica à versão deste ano, começando em 3 de setembro no Darlington Raceway e concluindo em 5 de novembro em Phoenix.

Além disso, a corrida da Cup da primavera no Martinsville Speedway voltou a ser uma corrida de domingo à tarde.

“Enquanto nos preparamos para celebrar nossa temporada de 75 anos, estamos comprometidos em entregar uma programação que reconheça a profunda história e tradição do nosso esporte, estabelecendo um futuro ousado que traga as melhores corridas do mundo para novos mercados e novos fãs”, disse Ben Kennedy, vice-presidente sênior de desenvolvimento e estratégia de corridas da NASCAR.

“Os cronogramas de 2023 são um produto da colaboração contínua em todo o nosso setor e parceiros. Estamos incrivelmente orgulhosos do que nosso esporte terá a oferecer aos fãs na próxima temporada e empolgados em comemorar esta temporada marcante com a mais diversificada compilação de pistas do automobilismo”.

Algumas outras mudanças notáveis:

Milwaukee retornará ao calendário da Truck Series; a Xfinity Series será disputada com Cup em Sonoma em vez de Trucks; a Xfinity Series continuará competindo em Road America e o Knoxville Raceway não está mais na programação da Truck.

NASCAR Cup Series

Data Evento 5 de fevereiro Clash (L.A. Memorial Coliseum) 16 de fevereiro Duel at Daytona 19 de fevereiro Daytona 500 26 de fevereiro Auto Club 5 de março Las Vegas 12 de março Phoenix 19 de março Atlanta 26 de março COTA 2 de abril Richmond 9 de abril Bristol Dirt 16 de abril Martinsville 23 de abril Talladega 30 de abril Dover 7 de maio Kansas 14 de maio Darlington 21 de maio North Wilkesboro (All-Star Race) 28 de maio Charlotte 4 de junho World Wide Technology Raceway 11 de junho Sonoma 25 de junho Nashville Superspeedway 2 de julho Chicago Street Race 9 de julho Atlanta 16 de julho New Hampshire 23 de julho Pocono 30 de julho Richmond 6 de agosto Michigan 13 de agosto Indianapolis Road Course 20 de agosto Watkins Glen 26 de agosto Daytona 3 de setembro Darlington 10 de setembro Kansas 16 de setembro Bristol 24 de setembro Texas 1º de outubro Talladega 8 de outubro Charlotte Roval 15 de outubro Las Vegas 22 de outubro Homestead-Miami 29 de outubro Martinsville 5 de novembro Phoenix

NASCAR Xfinity Series

Data Evento 18 de fevereiro Daytona 25 de fevereiro Auto Club 4 de março Las Vegas 11 de março Phoenix 18 de março Atlanta 25 de março COTA 1º de abril Richmond 15 de abril Martinsville 22 de abril Talladega 29 de abril Dover 13 de maio Darlington 27 de maio Charlotte 3 de junho Portland 10 de junho Sonoma 24 de junho Nashville Superspeedway 1º de julho Chicago Street Race 8 de julho Atlanta 15 de julho New Hampshire 22 de julho Pocono 29 de julho Road America 5 de agosto Michigan 12 de agosto Indianapolis Road Course 19 de agosto Watkins Glen 25 de agosto Daytona 2 de setembro Darlington 9 de setembro Kansas 15 de setembro Bristol 23 de setembro Texas 7 de outubro Charlotte Roval 14 de outubro Las Vegas 21 de outubro Homestead-Miami 28 de outubro Martinsville 4 de novembro Phoenix

NASCAR Truck Series

Data Evento 17 de fevereiro Daytona 3 de março Las Vegas 18 de março Atlanta 25 de março COTA 1º de abril Texas 8 de abril Bristol Dirt 14 de abril Martinsville 6 de maio Kansas 12 de maio Darlington 20 de maio North Wilkesboro 26 de maio Charlotte 3 de junho World Wide Technology Raceway 23 de junho Nashville Superspeedway 8 de julho Mid-Ohio 22 de julho Pocono 29 de julho Richmond 11 de agosto Lucas Oil IRP 27 de agosto Milwaukee 8 de setembro Kansas 14 de setembro Bristol 30 de setembro Talladega 21 de outubro Homestead-Miami 3 de outubro Phoenix

