NASCAR: Larson domina e vence primeira corrida após retorno de suspensão

A tarde de domingo da NASCAR em Las Vegas foi de redenção. Após quase um ano suspenso pela categoria e perder a vaga na Chip Ganassi por uso de palavra racista em um evento de corrida virtual, Kyle Larson voltou a vencer na maior categoria do automobilismo americano.

O triunfo – o sétimo da carreira - veio após uma prova intensa, com 27 trocas na liderança entre 12 pilotos. Larson dominou a metade final da corrida, sobretudo as últimas 60 voltas, tendo apenas o incomodo de Brad Keselowski, mas sem sofrer grande pressão.

O piloto da Penske confirmou a segunda colocação, seguido de Kyle Busch, Denny Hamlin e Ryan Blaney, completando o top-5.

A vitória deste domingo é a primeira de Larson em ovais de 1.5 milha, além de ser inédita para o seu crew chief, Cliff Daniels, que até o ano passado trabalhava para Jimmie Johnson. Esta foi também a primeira vitória do carro #5 desde o triunfo Kasey Kahne, em Indianápolis 2017.

A Cup Series volta no próximo domingo, às 16h30.

Resultado final

