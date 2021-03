A prova da NASCAR Cup no misto de Daytona, no último domingo (21), teve novamente um primeiro vencedor na categoria. Christopher Bell superou Joey Logano no braço com uma volta para o final e se manteve na ponta para cruzar a linha de chegada em primeiro.

Logano liderou 10 das últimas 13 voltas, mas na penúltima Bell se aproximou rapidamente e, na entrada da chicane, passou o veterano por dentro para entrar na última volta na ponta.

Bell conseguiu se manter seguramente na ponta na última das 70 voltas para vencer com uma vantagem de mais de dois segundos, em seu primeiro triunfo na Cup após 38 largadas.

Bell, de 26 anos, é o segundo nome consecutivo a vencer pela primeira vez na Cup, com duas etapas na temporada de 2021. Na Daytona 500 da semana passada, Michael McDowell saiu vitorioso.

"Nem sei o que dizer. Esse é definitivamente um dos melhores momentos da minha vida. Estou muito agradecido por estar com a Joe Gibbs Racing e todos os nossos parceiros. Muito obrigado Jack Irving e Tyler Gibbs. Vocês acreditaram em mim desde o primeiro dia".

"Sinto que vinha me preparando a vida inteira para esse momento, para esta corrida da Cup. No ano passado aprendi muito e estou muito agradecido pela oportunidade de correr na Cup. Ela definitivamente me preparou para essa mudança para a Joe Gibbs Racing".

Perguntado se ele achava que teria chances de disputar com Logano a vitória após conquistar a segunda posição de Kurt Busch, Bell disse: "Não, realmente achei que não. Quando parávamos e saíamos dos boxes, eu gostava de como estava a formação, mas as bandeiras amarelas continuaram sendo acionadas, e isso foi me afetando, porque eu precisava das voltas para me recuperar".

"Honestamente, não achei que chegaria ali, mas Adam [Stevens, chefe de equipe] ficava me falando para dar o meu melhor. Eu não acreditei, mas ele errou na saída da curva seis e permitiu que eu me aproximasse".

"Só gostaria que minha esposa também estivesse aqui para celebrar comigo".

Bell disse que vencer na Cup pela primeira vez apenas um dia após Ty Gibbs vencer em sua estreia na Xfinity foi algo "inacreditável".

"Ver Ty [Gibbs] vencer foi um momento especial. Fiquei muito orgulhoso dele. Obviamente a Joe Gibbs Racing faz um grande trabalho, dando um ótimo equipamento para todos. Sabia que neste ano eu teria que entregar resultados. Estou muito orgulhoso por estar aqui. É um sonho virando realidade".

Denny Hamlin foi o terceiro, enquanto Kurt Busch e Brad Keselowski completaram o top 5. Fechando a lista dos dez primeiros colocados, temos Kevin Karvick, A.J. Allmendinger, McDowell, Buescher e Alex Bowman.

Chase Elliott, que liderou o maior número de voltas da prova, com 44, acabou batendo após um contato com Hamlin na segunda metade da prova, terminando apenas em 21º.

O grid da Cup segue na Flórida por mais uma semana. No próximo domingo, o destino é a pista de Homestead.

