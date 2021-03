A NASCAR planeja apresentar uma nova faceta ao processo de triagem da Covid-19 neste fim de semana, utilizando cães treinados para detectar o coronavírus entre as pessoas que trabalharão na corrida da Cup Series no domingo no Atlanta Motor Speedway.

O procedimento será implantado de maneira experimental. As equipes foram notificadas nesta terça-feira (16). É o desenvolvimento mais recente em um processo em evolução e que pode apresentar informações precisas e de baixo custo para os procedimentos existentes.

“Achamos que esses cães nos permitirão confirmar rapidamente que todas as pessoas que entram na área essencial no domingo - equipes, comissários, funcionários - todas essas pessoas estão com ou sem Covid”, disse Tom Bryant, diretor administrativo de operações da NASCAR. “A capacidade de fazer isso tem sido o problema de matemática que temos tentado resolver continuamente desde março do ano passado.”

A NASCAR trabalhará com o 360 K9 Group, que possui instalações de treinamento em Anniston, no Alabama, e em New Smyrna Beach, na Flórida. Duas equipes de cães farão a triagem do pessoal essencial, avaliando em menos de 30 segundos por pessoa se a Covid-19 está presente e, em seguida, alertando seus tratadores se a doença for detectada.

Depois de um alerta, esses indivíduos serão isolados e sujeitos a uma triagem secundária abrangente pelos médicos líderes da Equipe de Segurança da American Medical Response (AMR) para determinar seu status para a corrida de domingo. A unidade K9 não será usada para avaliar os pilotos ou o número limitado de fãs nas arquibancadas.

O 360 K9 Group acrescenta que estudos clínicos demonstraram que a mesma tecnologia de bio-detecção pode localizar a presença da Covid em humanos com uma taxa de precisão de 98%.

“Eles são incríveis”, disse Bryant. “Aprenderemos com o que fizermos no domingo e descobriremos as maneiras de melhor empregar essa capacidade no futuro para garantir que estamos mantendo as pessoas o mais segura possível, mantendo o mínimo de risco possível para o meio ambiente.”

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

ERRO BÁSICO da Mercedes e previsão de PÓDIOS da McLaren: Rico Penteado analisa pré-temporada da F1

PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades vistas na pré-temporada?

Your browser does not support the audio element.