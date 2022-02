Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series realizou neste domingo as 500 Milhas de Daytona, a corrida mais importante do calendário, que também abre a temporada de 2022. A prova também abriu oficialmente a nova era do NextGen, novo modelo que a maior categoria do automobilismo norte-americano terá em suas pistas.

Após os costumeiros pegas e ‘big ones’, a corrida na pista da Flórida precisou de uma prorrogação para conhecer o seu vencedor. E coube a Austin Cindric, que faz a sua primeira temporada completa na Cup Series, pela equipe Penske, no lugar de Brad Keselowski, a honra do triunfo.

Cindric teve que lutar até a linha de chegada com Bubba Wallace, para conquistar sua primeira vitória, com a diferença entre os dois de apenas 0s036. Chase Briscoe, Ryan Blaney e Aric Almirola completaram o top-5.

A NASCAR Cup Series voltará à costa oeste americana no próximo fim de semana, com a etapa de Fontana, na Califórnia.

Resultado final

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: