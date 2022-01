NASCAR terá transmissão do Bandsports em 2022

A NASCAR Cup Series trará uma série de novidades para 2022. Além de um novo carro, o Next Gen, a apresentação da nova temporada será em um estádio, o Coliseu de Los Angeles, duas semanas antes da consagrada Daytona 500.

No Brasil, os fãs da maior categoria do automobilismo americano também contam com novidades. Após 16 anos em canais do Grupo Fox (Speeed) que veio a ser absorvido pelo Grupo Disney, a NASCAR será transmitida no Bandsports a partir de 2022.

Esta não é a primeira vez que o canal fechado do Grupo Bandeirantes transmitirá a NASCAR, já que esteve lá de 2007 a 2009 apenas com a Cup Series.

Até a publicação desta notícia não se sabe se além da Cup Series haverá também a transmissão da Xfinity Series e Truck Series. A segunda categoria em importância dentro da NASCAR contará com a participação do brasileiro Miguel Paludo em três provas: Austin, Road America e no misto de Indianápolis.

