NASCAR: Piloto sai de carro em movimento para se livrar do fogo

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Truck Series está em Talladega, no Alabama, na maior pista do calendário, com 4,28 km de extensão e curvas com até 33° de inclinação.

Pouco antes do final do primeiro segmento, um grande susto, Jordan Anderson, que viu sua picape em chamas. Antes do seu veículo se chocar com o muro interno do superoval, o piloto foi visto já com parte do corpo para fora do carro.

Assim que a picape parou, Anderson saiu dela e foi ao chão para ser atendido pelos médicos.

Anderson foi levado de helicóptero para um hospital em Birmingham. A reportagem da TV americana reportou que o piloto estava consciente, mas com queimaduras e sentindo muita dor.

Engenheiro brasileiro ex-Fórmula 1 analisa as possibilidades do GP de Singapura

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: