NASCAR: Performance no treino e quali anima Paludo em Indianápolis

Após conhecer o traçado misto do mítico Indianapolis Motor Speedway nesta sexta-feira, Miguel Paludo projeta mais uma prova empolgante com o Chevrolet Camaro #88 na NASCAR Xfinity Series.

O heptacampeão da Porsche Cup fez seis voltas rápidas no treino livre, finalizando em 18º em meio a um grid de 42 competidores, incluindo vários pilotos regulares da Cup Series. Imediatamente a seguir partiu para o quali.

Miguel vinha com parciais para ficar no top 5 de seu grupo, até perder 7 décimos preciosos com uma bloqueada na curva 7 na volta do quali. Consequentemente, o gaúcho de Nova Prata ficou em décimo na sessão.

Isso foi suficiente para classificar o carro para a corrida, a primeira missão da sexta-feira, pois como o Camaro #88 não compete regularmente a temporada era necessário terminar o quali entre os 33 mais rápidos para classificar.

Com o ranking compilado entre os dois grupos, Miguel vai alinhar a máquina preparada pela JR Motorsports em 19º neste sábado, entre os carros dos pilotos regulares da Cup Ross Chastain e Austin Dillon.

A corrida de Indianápolis é a terceira de Paludo na NASCAR em 2022. A prova tem previsão de 62 voltas, ou 151 milhas, com os segmentos 1 e 2 se encerrando nos giros 20 e 40.

“Fiz seis voltas no treino e a sexta foi a melhor”, disse Paludo. “Acabei a meio segundo do top 10. No quali, fomos para uma estratégia de uma volta rápida e consegui ser mais agressivo que nas outras duas tomadas. Vinha muito bem, para terminar no top 5. Mas acabamos bloqueando uma roda no fim e perdi tempo. Se não fosse isso, daria para entrar no Q2.

“Foi um detalhe, mas com muito pouco tempo de treino e motivado a arriscar um pouco mais em minha última tomada, senti que precisava abusar um pouco, ainda mais competindo desta vez contra vários pilotos regulares da Cup.

“O mais importante foi que me senti confortável na pista e o carro mostrou que tem velocidade. Já conseguimos terminar entre os primeiros largando mais de trás e estou otimista em levar as cores da BRANDT para frente na prova de sábado”, concluiu.

