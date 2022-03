Carregar reprodutor de áudio

Miguel Paludo deixou mais de meio grid para trás em seu primeiro quali de 2022 na NASCAR Xfinity Series. O gaúcho de Nova Prata classificou o Chevrolet Camaro #88 preparado pela JR Motorsports em 17º no grid de largada da etapa deste sábado no Circuito das Américas em Austin (Texas).

Com 42 carros inscritos, a passagem da NASCAR pelo mesmo palco do GP dos EUA de F1 é o primeiro dos três compromissos do piloto BRANDT em pistas mistas na maior categoria de Stock Car do mundo.

Nesta sexta-feira foram realizados dois treinos, um livre e o segundo classificatório. Na primeira sessão Miguel colocou o carro #88 em 22º. A sessão foi muito interrompida por bandeiras amarelas, impedindo o gaúcho de fazer uma volta toda limpa em ritmo de classificação.

A tomada de tempo teve os inscritos divididos em dois grupos. Paludo integrou o primeiro e registrou sua melhor volta em 2min16s57. Ele ficou a 0s54 do top 5, grupo que avançou para o Q2 junto com os cinco mais rápidos do Grupo B, para lutar pela pole.

O único representante brasileiro na prova destacou o dia de trabalho com a equipe do icônico carro #88, o mesmo numeral imortalizado pelo sócio da equipe, Dale Earnhardt Jr ao longo de sua vencedora carreira na NASCAR.

A prova deste sábado tem previsão de 46 voltas (ou 156.86 milhas). A largada está marcada para 17h30 pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela BandSports. A corrida terá três estágios, com os dois primeiros terminando nas voltas 14 e 30.

“Vamos focar em um grande resultado largando do meio do pelotão”, disse Paludo. “Foi um dia de muito trabalho, com o treino livre diversas vezes atrapalhado por bandeiras amarelas. Na classificação tive duas voltas rápidas e o melhor que consegui fazer foi o 17º.”

“Esperava um pouco mais e sei que o carro pode entregar mais, mas não consegui fechar as voltas bem, estava me adaptando ao freio. De todo modo, a corrida é amanhã. O sábado é o dia importante e vamos motivados para a prova”