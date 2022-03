Carregar reprodutor de áudio

A jornada do gaúcho Miguel Paludo pelos circuitos mistos da NASCAR em 2022 começa nesta sexta-feira (25) com os treinos livre e o qualificatório da etapa da Xfinity Series no Circuito das Américas.

O heptacampeão da Porsche Cup retorna à JR Motorsports, agora com o icônico #88, o mesmo que consagrou Dale Earnhardt Jr. nos ovais americanos. Paludo vai pilotar um Chevrolet Camaro pelo segundo ano consecutivo na mais moderna pista do Texas.

No ano passado, o brasileiro fez sua estreia com as cores da BRANDT na equipe JR Motorsport. Ele disputou as três etapas em circuito misto com o carro #8 e teve em Daytona seu melhor resultado, terminando em sétimo.

Tanto no Circuito das Américas quanto em Mid-Ohio o gaúcho voltou a se destacar em 2021. No Texas uma quebra em peça da suspensão abreviou sua participação na parte final da corrida, depois de passar quase o tempo todo no top-10. Em Mid-Ohio foi rodado por um concorrente na volta final, quando lutava dentro do top-5.

A expectativa para 2022 é das melhores para o piloto BRANDT. Diferentemente do ano passado, quando não houve treinos livres nem quali em algumas etapas, agora Paludo terá a oportunidade de acelerar antes das provas - além de já estar familiarizado com o carro e a dinâmica de trabalho da equipe.

Ele dedicou as últimas duas semanas a reuniões na sede da equipe, na Carolina do Norte, trabalho no simulador da Chevrolet, revisão das provas de 2021 e acompanhou de perto os ajustes do Camaro #88.

A partir desta sexta-feira, vai acelerar de verdade na pista de Austin. A programação da etapa determina um treino livre de 30 minutos e depois uma hora de treino classificatório. No quali os pilotos são divididos em dois grupos (cada um com 30 minutos de uso de pista), depois o top-5 de cada grupo retorna para disputa da pole.

A corrida será transmitida ao vivo pelo BandSports, a partir de 17h30 de sábado. A prova tem previsão de 46 voltas, divididas em três estágios (os dois primeiros se encerram nas voltas 14 e 30).

“O ano passado foi fantástico, com as três provas na NASCAR Xfinity Series e mais um título na Porsche Cup. Felizmente a BRANDT reconheceu nosso esforço e, mais uma vez, me proporcionou acelerar novamente no Circuito das Américas podendo lutar pela vitória com o Camaro da JR Motorsports. Sem dúvida, é uma responsabilidade adicional correr com o #88. Agora com mais experiência, treino e quali antes da prova, estaremos ainda mais bem preparados que em 2021”

