Neste domingo, aconteceu a etapa de Las Vegas da NASCAR Cup Series e durante a corrida uma briga entre Bubba Wallace e Kyle Larson agitou a prova.

Na volta de número 95, Larson 'deslizou' para cima de Wallace o 'espremeu' na parede externa. Quando Wallace voltou à pista, o piloto da 23XI Racing bateu na traseira do Chevrolet º 5, fazendo os dois carros girarem. A briga entre os dois pilotos acabou atingindo Christopher Bell que ainda participa dos playoffs da categoria.

Depois de sair de seu próprio carro, Wallace caminhou até o carro destruído de Larson e começou a empurrá-lo procurando briga. Veja o vídeo:

"Cliff (Daniels, 5 chefes de equipe) é inteligente o suficiente para saber como estes carros quebram facilmente", disse Wallace. "Quando você é empurrado para a cerca, deliberadamente como ele (Larson) fez, tentando me forçar a levantar - a direção tinha desaparecido, e por acaso ele estava lá. Eu odeio isso para nossa equipe.

"Tínhamos um carro super-rápido - não em velocidade curta, estávamos meio que caindo para trás e Larson queria fazer dele uma bomba de mergulho de três larguras. Ele nunca me liberou. Eu não levanto. Eu sei que sou meio novo para correr na frente, mas não levanto. Eu nem estava em um lugar para levantar, ele também nunca levantou e agora somos lixo. Pobre jogada em sua execução.”

Sobre o confronto físico, Wallace acrescentou: “Ele (Larson) sabe. Ele sabe que o que fez foi errado. Ele queria questionar o que eu estava fazendo e ele nunca me inocentou. Eu simplesmente odeio isso falando em termos da nossa equipe. Nosso McDonalds Toyota Camry era super sólido - só precisávamos encontrar um pouco no curto prazo e obter o equilíbrio onde precisávamos. Teria sido como o Kansas e agora o carro é um lixo.”

Larson foi verificado e liberado do centro de atendimento médico interno, contudo disse que a raiva de Wallace não o surpreendeu.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro, Bubba Wallace, 23XI Racing, Toyota Camry, fight Photo by: Ben Earp / NKP / Motorsport Images

"Não, isso não me surpreendeu", disse Larson. "Obviamente fiz um movimento agressivo na (curva) três, entrei em baixo, soltei-me e persegui-o um pouco para cima. Ele (Bubba Wallace) chegou à minha frente, pela direita, e isso o colocou apertado e dentro da parede. Eu sabia que ele ia retaliar. Ele tinha um motivo para estar louco, mas sua corrida não havia terminado até que retaliou."

"É o que é. Apenas a agressão se transformou em frustração e ele retaliou".

"Todos nós já fizemos isso - talvez não todos nós - mas eu fiz. Eu deixei as emoções tomarem conta de mim antes também. Eu sei que ele provavelmente ainda está chateado. Tenho certeza de que tudo está indo, ele sabe que cometeu um erro na parte de retaliação e tenho certeza que ele pensará duas vezes sobre isso da próxima vez.”

Sobre o confronto, ele acrescentou que teria preferido mais do que destruir os carros.

“Não, eu o vi andando, então imaginei que ele faria alguma coisa. Como eu disse, ele tinha todo o direito de estar chateado. Eu preferiria que ele fizesse isso (ao invés) do que destruir nossos carros de maneira perigosa."

