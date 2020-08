NASCAR lança canal próprio no Motorsport.tv

Miami, 19 de agosto de 2020: A National Association for Stock Car Auto Racing, LLC ("NASCAR") lançou um canal dedicado no Motorsport.tv, a plataforma OTT digital da Motorsport Network dedicada a corridas e conteúdo automotivo.

O canal NASCAR® trará aos fãs um conteúdo rico de bastidores de algumas das categorias mais emocionantes do mundo ​​aos seus fãs.

O canal NASCAR® estará disponível para a audiência mensal de 56 milhões de fãs de automobilismo da Motorsport Network, com a ambição de trazer esse público para o centro de algumas das categorias de maior sucesso no automobilismo.

O Motorsport.tv faz parte do Motorsport Studios, um grupo global de produção e distribuição de conteúdo que alavanca os recursos de imagem e vídeo da Motorsport Network para ajudar as marcas e as partes interessadas a contar suas histórias no automobilismo.

A Motorsport Network e a NASCAR já têm uma forte história de parceria. A Motorsport Games tem uma licença de vários anos para criar a franquia NASCAR Heat e comandar a eNASCAR Heat Pro League (eNHPL). O lançamento deste ano, NASCAR Heat 5, proporcionou um aumento significativo na receita e nas vendas de unidades em relação ao ano anterior. Enquanto isso, a segunda temporada do eNHPL teve um aumento de 300% na audiência, atraindo 3,7 milhões de visualizações ao longo da temporada regular. Os canais de corrida da Motorsport Network desempenham um papel significativo na cobertura da série de eSports e outras séries nacionais da NASCAR para audiências globais em 15 idiomas, com uma excelente equipe de jornalistas e fotógrafos.

O acordo com a Motorsport Network significa que a NASCAR poderá ser acessada globalmente pela plataforma do Motorsport.tv, aumentando a exposição internacional de suas séries nacionais e marcas parceiras.

A colaboração entre a Motorsport Network e a NASCAR reúne dois respectivos líderes da indústria: do alcance e distribuição do público do automobilismo, e das mídias sociais do automobilismo e engajamento dos fãs, se tornando uma forte parceria no espaço digital do automobilismo.

Unir forças com a Motorsport Network oferece à NASCAR outra oportunidade de ativar e distribuir para um grande público do automobilismo, bem como expandir o alcance de seu conteúdo.

Wyatt Hicks, diretor da NASCAR Digital Media, disse: “NASCAR é uma marca verdadeiramente mundial e agora, cortesia da Motorsport Network, os fãs da NASCAR localizados internacionalmente terão acesso a mais conteúdo do que nunca de seu esporte favorito. A Motorsport Network, por meio de sua plataforma de distribuição global, é a parceira perfeita para nos ajudar a servir nossos fãs ao redor do mundo e oferecer a eles o tipo de conteúdo que eles desejam.

Eric Gilbert, presidente da Motorsport.tv disse: “Como a Motorsport.tv está crescendo em um ritmo sem precedentes e expandindo o modelo de conteúdo gerado pelo usuário, estou emocionado em ver uma das séries de corrida mais icônicas do mundo se unir a marcas automotivas de prestígio e influentes criadores de conteúdo nossa plataforma. Ajudar um detentor de direitos dessa magnitude a alcançar públicos globais por meio de seu próprio canal oficial agregará valor não apenas ao nosso modelo de distribuição, mas também à experiência do espectador.”