Nasr e Derani terão campeão da NASCAR como parceiro em carro das 24 Horas de Daytona

O atual campeão da NASCAR, Chase Elliott, se juntará a Felipe Nasr, Pipo Derani e Mike Conway no carro #31 da Action Express Racing para as 24 Horas de Daytona de 2021.

Elliott, que venceu cinco corridas da NASCAR Cup em circuitos mistos, competirá na rodada de abertura do IMSA WeatherTech SportsCar Championship pela primeira vez.

Elliott disse: “A Rolex 24 é um evento tão importante e é uma corrida que qualquer pessoa em qualquer tipo de esporte a motor realmente respeita. Acho que todo mundo quer ganhar um relógio antes do fim da carreira.”

“É algo diferente e um elemento completamente diferente de corrida que eu realmente não tentei antes. Estou tentando me diversificar como piloto e esta é outra parte dessa experiência.”

“Agradeço a Action Express por ter me dado essa oportunidade e estou ansioso para aprender e competir na minha primeira Rolex 24 no próximo mês.”

Gary Nelson, chefe da equipe AXR, disse: “Recentemente, pudemos passar um dia com Chase no simulador, com o modelo Cadillac Dallara no percurso de Daytona. Ficamos surpresos com a rapidez com que Chase ele se atualizou, seu feedback e como era fácil trabalhar com ele.”

“Estamos muito animados para trabalhar com ele novamente no próximo mês em Daytona no Roar e na Rolex 24.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Pietro Fittipaldi DETALHA tensão na Haas durante batida de Grosjean e PROJETA futuro

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?