AO VIVO: Assista Barrichello em ação, na 2ª bateria classificatória para primeira prova da S5000

Chegou a hora de saber a ordem de largada da primeira prova da história da S5000, que contará com Rubens Barrichello no grid. A definição do grid se dará pela somatória de pontos da primeira corrida, com a segunda que acontece às 21h05, horário de Brasília.

Período sem monopostos

A última corrida de Barrichello nos monopostos foi na Indy, na etapa de Fontana, na Califórnia, no dia 15 de setembro de 2012. Desde então, ele se aventurou em outros tipos de competição com êxito. O ponto alto foi o título da Stock Car de 2014. Confira outras aventuras de Rubinho antes de retornar aos carros de Fórmula.