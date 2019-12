Rubens Barrichello subiu ao pódio após terminar a corrida de estréia da nova categoria de monopostos da Austrália, a S5000, na segunda posição. A prova foi encerrada antes do previsto por conta de um forte acidente que danificou as barreiras de proteção.

A prova durou apenas 11 voltas e foi marcada por três incidentes que causaram a entrada do safety car. Rubinho aproveitou os erros dos rivais e usou sua experiência para ganhar duas posições e completar a corrida no pódio.

A corrida

Logo na largada, John Martin errou a passagem de marchas e deu a Barrichello a oportunidade que o brasileiro precisava para mergulhar direto da quarta para a segunda posição, mas precisou tirar o pé e se contentar com o terceiro posto naquele momento, por ter ficado espremido do lado de fora na primeira curva.

Na abertura da segunda volta, Barrichello tentava ultrapassar o vice-líder da prova, James Golding, quando a disputa foi interrompida porque Ricky Capo perdeu o controle do carro e foi parar na grama, causando a primeira entrada do carro de segurança.

Na relargada, o líder da prova Tim Macrow acelerou demais e escapou na curva 3, ficando preso na caixa de brita e forçando nova entrada do safety car para remoção do carro. Com isso, Barrichello ganhou mais uma posição e subiu para segundo enquanto Golding assumiu a ponta.

Grave acidente encerra prova

Na segunda relargada, o brasileiro defendeu a posição do ataque de Martin e partiu para a luta pela vitória depois de se afastar do australiano, mas antes que pudesse se aproximar de Golding, Alex Davidson sofreu um acidente assustador e causou a terceira intervenção do safety car. Por sorte o piloto não se feriu e saiu andando do carro.

Veja vídeo do acidente:

A pancada de Davidson danificou a barreira de proteção e os comissários foram avisados de que não seria possível realizar um reparo rápido e decidiram encerrar a corrida depois de apenas 11 voltas completadas e menos de duas delas sem a presença do carro de segurança.

Período sem monopostos

A última corrida de Barrichello nos monopostos foi na Indy, na etapa de Fontana, na Califórnia, no dia 15 de setembro de 2012. Desde então, ele se aventurou em outros tipos de competições com êxito. O ponto alto foi o título da Stock Car de 2014. Confira outras aventuras de Rubinho antes de retornar aos carros de Fórmula.