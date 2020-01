Os brasileiros não tiveram vida fácil neste domingo, na etapa de Teretonga da Toyota Racing Series (TRS). Mas isso não significou que Igor Fraga e Caio Collet não pudessem trazer bons resultados.

Após a vitória na corrida 1, Collet teve que se conformar em apenas somar bons pontos nas duas últimas provas da rodada. O piloto, que faz parte do programa de jovens pilotos da Renault, foi o oitavo colocado na segunda corrida e o quinto na terceira.

Já Fraga, conseguiu o sexto posto na prova 2 e a segunda colocação na corrida final. O francês Emilien Denner triunfou na segunda corrida e Liam Lawson na terceira.

O neozelandês, que foi o terceiro colocado no começo do dia, manteve a liderança do campeonato com 153 pontos. Fraga é o segundo colocado com 135 e Collet ocupa a sétima colocação, com 83.

A próxima etapa da TRS acontece no Hampton Downs Motorsport Park no próximo fim de semana.

Classificação (top-10)

1. Liam Lawson - 153

2. Igor Fraga - 135

3. Gregoire Saucy - 118

4. Yuki Tsunoda - 112

5. Franco Colapinto - 107

6. Lirim Zendeli - 104

7. Caio Collet - 83

8. Ido Cohen - 81

9. Petr Ptacek - 72

10. Emilien Denner - 66

Confira imagens da Toyota Racing Series de 2020

Galeria Lista Race winner Yuki Tsunoda 1 / 50 Foto de: TRS Race winner Yuki Tsunoda 2 / 50 Foto de: TRS Pole sitter Caio Collet 3 / 50 Foto de: TRS Lirim Zendeli 4 / 50 Foto de: TRS Liam Lawson 5 / 50 Foto de: TRS Igor Fraga 6 / 50 Foto de: TRS Igor Fraga 7 / 50 Foto de: TRS Henning Enqvist 8 / 50 Foto de: TRS Henning Enqvist 9 / 50 Foto de: TRS Henning Enqvist 10 / 50 Foto de: TRS Henning Enqvist 11 / 50 Foto de: TRS Henning Enqvist 12 / 50 Foto de: TRS Franco Colapinto 13 / 50 Foto de: TRS Chelsea Herbert 14 / 50 Foto de: TRS Chelsea Herbert 15 / 50 Foto de: TRS Chelsea Herbert 16 / 50 Foto de: TRS Caio Collet 17 / 50 Foto de: TRS Caio Collet 18 / 50 Foto de: TRS Atmosphere 19 / 50 Foto de: TRS Atmosphere 20 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 21 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 22 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 23 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 24 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 25 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 26 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 27 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 28 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 29 / 50 Foto de: TRS Yuki Tsunoda 30 / 50 Foto de: TRS Start action 31 / 50 Foto de: TRS Start action 32 / 50 Foto de: TRS Start action 33 / 50 Foto de: TRS Start action 34 / 50 Foto de: TRS Spike Kohlbecker 35 / 50 Foto de: TRS Rui Andrade 36 / 50 Foto de: TRS Rui Andrade 37 / 50 Foto de: TRS Race winner Liam Lawson 38 / 50 Foto de: TRS Podium: race winner Liam Lawson, second place Franco Colapinto, third place Igor Fraga 39 / 50 Foto de: TRS Podium: race winner Liam Lawson, second place Franco Colapinto, third place Igor Fraga 40 / 50 Foto de: TRS Podium: race winner Liam Lawson, second place Franco Colapinto 41 / 50 Foto de: TRS Lirim Zendeli 42 / 50 Foto de: TRS Liam Lawson 43 / 50 Foto de: TRS Liam Lawson 44 / 50 Foto de: TRS Liam Lawson 45 / 50 Foto de: TRS Liam Lawson 46 / 50 Foto de: TRS Pódio da corrida 1 em Teretonga 47 / 50 Foto de: Toyota Racing Series Caio Collet lidera em prova da TRS em Teretonga 48 / 50 Foto de: Toyota Racing Series Caio Collet lidera em prova da TRS em Teretonga 49 / 50 Foto de: Toyota Racing Series Caio Collet lidera em prova da TRS em Teretonga 50 / 50 Foto de: Toyota Racing Series

Assista às corridas 2 e 3 da etapa de Teretonga da TRS

Corrida 2

Corrida 3