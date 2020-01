Collet e Fraga ao vivo: Assista à corrida 3 da etapa de Teretonga da Toyota Racing Series

Neste fim de semana, acontece a segunda etapa da temporada 2020 da Toyota Racing Series. O local escolhido é o Teretonga Park, circuito de apenas 2.5 km, em que os principais nomes das categorias de acesso dos monopostos dividirão cada curva.

Os brasileiros Caio Collet e Igor Fraga começaram com o pé direito, com a vitória de Collet e o pódio de Fraga, mas a busca é pelo o piloto da casa, Liam Lawson, líder do campeonato.

Confira as emoções da terceira e última prova da rodada tripla de Teretonga da TRS