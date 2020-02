Neste fim de semana acontece a terceira etapa da temporada 2020 da Toyota Racing Series. O local escolhido é o circuito de Hampton Downs, localizado no norte da Nova Zelândia. O campeonato, disputado em autódromos da Nova Zelândia, é dividido em cinco etapas, disputadas ao longo de cinco finais de semana consecutivos, sendo que cada etapa é composta por três corridas.

Na etapa anterior, em Teratonga, tivemos a primeira vitória brasileira no campeonato. Após a pole position de Igor Fraga, foi Caio Collet quem cruzou a linha de chegada na frente na primeira corrida do final de semana. Mas na classificação é Igor quem está na frente, em segundo, 18 pontos atrás do líder Liam Lawson. Já Caio está em sétimo, com 83 pontos.

Nesta noite de sexta acontece a corrida 1 e no sábado as corridas 2 e 3, acompanhe a ação do final de semana ao vivo no Motorsport.com

Confira as emoções da primeira prova da rodada tripla de Hampton Downs da TRS