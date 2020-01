Uma semana após vencer a etapa inaugural da Toyota Racing Series, em Highlands, mas ser punido em cinco segundos por ter simulado movimento de largada na volta de apresentação, Caio Collet deu a volta por cima neste sábado. Na primeira prova da etapa de Teretonga, em Invercargill, na Nova Zelândia, o piloto largou em quarto e em uma bela manobra já assumiu a liderança ainda na primeira curva para garantir a vitória.

“O carro estava simplesmente incrível”, comemorou o brasileiro, que também registrou a melhor volta (53s852) no traçado de apenas 2,57 km. “A chance de vencer veio graças à manobra na primeira volta. Foi um pouco arriscada, mas valeu a pena. Estou muito feliz, principalmente depois do fim de semana difícil que tivemos na primeira etapa”, destacou o piloto de apenas 17 anos.

Collet dividiu o pódio da corrida 1 com Grégoire Saucy, que chegou em segundo, e o brasileiro Igor Fraga, que havia feito a pole, foi o terceiro. Ele teve problemas com o câmbio na largada, tentou superar o suíço para fazer a dobradinha brasileira, mas teve que se conformar com o terceiro posto.

Na noite/madrugada deste sábado, os pilotos disputam o classificatório para a corrida 3. A segunda prova terá o grid definido pela ordem de chegada na corrida 1 e os oito primeiros invertidos. Portanto, Collet partirá da oitava colocação.

A corrida 2 acontecerá às 19h42 e a terceira às 0h06, horários de Brasília, com a transmissão ao vivo do Motorsport.com.

