VÍDEO: Carro invade pista durante prova do Mercedes Challenge em Interlagos

Uma cena no mínimo inusitada ocorreu durante a segunda prova da terceira etapa do Mercedes-Benz Challenge neste domingo.

Restando pouco mais de oito minutos para o final, um carro que não fazia parte da competição ‘invadiu’ a pista. O modelo Mini era da piloto de arrancadas, Renata Monte. Os competidores deram de cara, de repente, na Curva do Café e o safety car foi acionado.

Veja como foi:

A organização da prova emitiu o seguinte comunicado, explicando o que ocorreu:

O Piratininga Esporte Motor Clube e a Federação de Automobilismo de São Paulo informam que durante a disputa da quarta etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo de 2020 uma concorrente de evento paralelo invadiu a pista do autódromo. A pronta intervenção da equipe de resgate da prova impediu que o fato tivesse maiores consequências que a entrada do safety car para a neutralização necessária para corrigir o incidente.

A FASP e o Piratininga Esporte Motor Clube lamentam o fato e já iniciaram investigação para entender a dinâmica do incidente e convocar a piloto Renata Monte para ouvir sua versão do fato.

