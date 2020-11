Diego Ramos vence de ponta a ponta e vai para a penúltima etapa da Copa Shell HB20 na liderança

O paulista Diego Ramos venceu neste domingo a segunda prova da rodada dupla de Curitiba e manteve a liderança do campeonato da Copa Shell HB20 a duas etapas do fim da temporada. Com a melhor volta da prova, o representante da Shell passou a somar 119 pontos, cinco a mais do que seu mais direto perseguidor na tabela.

Com a inversão de grid entre os nove primeiros da prova de sábado, Diego largou na pole. Com uma largada perfeita e um posicionamento preciso, manteve a liderança na aproximação para a chicane. Mais atrás, no meio do pelotão, um acidente com capotagem na chicane resultou na primeira intervenção do safety car na corrida.

A bandeira verde só foi agitada quando faltavam 15 minutos para o fim. O competidor do carro #113 também relargou bem e seguiu em primeiro lugar, mas, com apenas uma volta em bandeira verde, o carro de segurança voltou a entrar na pista devido a outro acidente, na entrada da reta dos boxes.

A menos de oito minutos do fim, o safety car deixou a pista, e Ramos voltou a largar bem, não permitindo aos adversários um ataque na reta dos boxes. Só que, na mesma volta da relargada, houve mais um acidente, e o carro de segurança interveio pela terceira vez.

Ainda houve tempo para uma nova relargada para apenas uma volta, e Diego, depois de mais uma partida perfeita, manteve a liderança até a bandeirada final mesmo com uma forte pressão de Kleber Eletric, que cruzou a linha de chegada 0s4 atrás do vencedor.

Os pilotos da Copa Shell HB20 voltam à pista daqui a duas semanas para a penúltima etapa da temporada, em Goiânia.

"Final de semana que conseguimos mudar a situação, ontem estávamos com problemas no radiador e superaquecimento do motor e por isso não tínhamos rendimento na classificação e corrida”, disse Diego. “Trocamos o radiador pra segunda corrida e deu tudo certo. Vamos pra frente, conseguimos reassumir a liderança do campeonato e agora é manter o foco nas últimas etapas"

Resultado da prova:

1º D.Ramos - 26m56m416

2º K.Eletric - a 0s408

3º A.Bragantini - a 0s663

4º C.Cortes - a 1s655

5º R.Abbate - a 2s069

Campeonato:

1º D.Ramos - 119 pontos

2º R.Abbate - 114

3º A.Bragantini - 92

4º L.Viscardi - 86

T.Riberi – 86

