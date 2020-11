Líder da Copa Shell HB20, Diego Ramos disputa penúltima etapa da temporada

O paulista Diego Ramos disputa neste fim de semana a penúltima etapa do campeonato da Copa Shell HB20. Líder da competição com duas vitórias, o piloto de 18 anos está cinco pontos à frente do segundo colocado na tabela. Foi em Goiânia que o representante da Shell venceu pela primeira vez na categoria.

Com 12 das 16 corridas disputadas na temporada até o momento, o piloto do carro #113 marcou pontos em todas. Além disso, subiu ao pódio em cinco oportunidades, com duas vitórias (uma delas na última etapa, em Curitiba) e três segundos lugares. Desses pódios, três foram em Goiânia, pista mais usada no campeonato.

Com 3.835 metros de extensão, o circuito da capital goiana é conhecido pela longa reta dos boxes que desemboca numa veloz cura de raio longo à direita. No mais, o traçado tem curvas variadas de média velocidade, uma chicane e uma forte freada para curva de acesso ao retão.

Os pilotos terão quatro treinos livres para acertar os carros, sendo três na sexta-feira e um no sábado pela manhã. Também neste sábado serão realizadas a classificação e a corrida 1. O domingo fica reservado para a segunda prova da programação.

"Chego para a etapa de Goiânia bem confiante”, disse Diego. “É a pista na qual mais andamos no campeonato deste ano. Uma pista em que consegui uma vitória e andei superbem, então estou muito confiante de representar a Shell da melhor forma possível. Vamos para cima e tentar manter a liderança do campeonato para a última etapa, em Interlagos."

Campeonato:

1º D.Ramos - 119 pontos

2º R.Abbate - 114

3º A.Bragantini - 92

4º L.Viscardi - 86

T.Riberi – 86

