Mercedes-Benz Challenge: César Fonseca e Witold Ramasauskas são os grandes campeões de 2020

A temporada de dez anos do Mercedes-Benz Challenge foi encerrada neste domingo em Interlagos e coroada com dois campeões inéditos nas classes principais: César Fonseca na CLA 45 AMG Cup e Witold Ramasauskas na C300 Cup. Fonseca também levou o troféu de campeão da Master na CLA, enquanto Alexandre Navarro assegurou a taça na C300 Master Cup.

Após chegar em quarto lugar na tabela, praticamente como um azarão, Fonseca fez um fim de semana perfeito: marcou a pole e venceu ambas as corridas, superando seu principal rival, Fernando Jr., que foi o segundo nas duas provas. Já Adriano Rabelo, que era o líder até a primeira largada do dia, enfrentou problemas mecânicos e acabou abandonando as duas disputas, invertendo de posição com Fonseca na tabela e ficando em quarto, com Cello Nunes fechando o ano em terceiro.

Já na C300, a disputa foi dramática. Após marcar a pole e cumprir seu papel vencendo, Witold viu toda a responsabilidade cair nos ombros do companheiro Paulo Baldini, que acabou caindo para quinto na largada, enquanto Alexandre Navarro tomou a ponta e venceu. Baldini chegou em quinto, resultado que daria o título a Navarro, mas o regulamento fez Witold campeão, uma vez que apenas os pilotos regulares pontuariam nesta rodada dupla final e, na frente de Baldini, chegou o estreante Marcelo Giarreta. Por conta da regra, Baldini subiu para quarto e, assim, Witold garantiu a taça, puxou Baldini para vice e ambos deixaram Navarro para trás por dois pontos.

A temporada 2021 do Mercedes-Benz Challenge está confirmada e o calendário será divulgado em breve - a previsão é que a primeira etapa aconteça entre o fim de fevereiro e o início de março. Veja abaixo os três melhores em cada prova e no campeonato geral:

Corrida 1

CLA 45 AMG

Cesar Fonseca Fernando Jr. Raphael Abbate

C300

Witold Ramasauskas Alexandre Navarro Vinny Azevedo

Corrida 2

CLA 45 AMG

Cesar Fonseca Fernando Jr. Edson Coelho

C300

Alexandre Navarro Rafa Seibel Estefano Boiko Jr.

CLASSIFICAÇÃO

CLA 45 AMG

Cesar Fonseca Fernando Jr. Cello Nunes

C300