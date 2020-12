Mercedes-Benz Challenge: Cesar Fonseca e Witold Ramasauskas largam da pole position em Interlagos

Em uma das classificações mais movimentadas de toda a temporada, o Mercedes-Benz Challenge definiu o grid de largada para a prova que abre a grande final neste domingo em Interlagos, com Cesar Fonseca, pela CLA 45 AMG, e Witold Ramasauskas, na C300, levando para casa o primeiro troféu do fim de semana, o da pole position em suas respectivas categorias.

Na CLA 45 AMG, a disputa foi a mais emocionante do ano - e equilibrada também, com meio segundo separando os três primeiros colocados e menos de um segundo separando o pole do sétimo no grid. Com o tempo de 1min51s455, Fonseca superou Fernando Júnior, vice-líder do campeonato, por apenas 0s074.

"A expectativa é grande para a final. Ganhei mais dois pontos com essa pole e agora é largar bem para fazer uma boa prova, fazer os pontos necessários e conquistar o nosso objetivo que é os dois títulos, da principal e da Master. Será difícil, mas estou determinado e não vou desistir até a bandeirada final da segunda corrida", afirmou Cesar.

Cesar Fonseca Photo by: André Santos

Já o líder do campeonato, Adriano Rabelo, partirá da quinta posição, atrás das duplas Alberto Cattucci/Beto Cavaleiro e Raphael Abbate/Bruno Alvarenga. O alto equilíbrio da categoria pode ser simbolizado em Rabelo: se seu tempo de volta tivesse sido 0s150 melhor, ele pularia para terceiro no grid.

"Continuo mantendo o plano de acelerar fundo e ir para cima nas duas corridas. Largar mais para a frente seria melhor, mas são duas corridas e muita coisa vai acontecer", destacou Rabelo, piloto natural do Ceará. "A expectativa é a melhor possível, estamos com muita vontade de buscar o tricampeonato", ressalta Fernando Júnior, que tem no currículo os campeonatos de 2017 e 2019.

Já na C300 o show foi todo de Witold Ramasauskas. Sem dar chance para a concorrência, o paulista, que corre em dupla com Paulo Baldini e venceu todas as provas que disputou em 2020, registrou o tempo de 1min57s369 e colocou nada menos que 0s728 sobre Cláudio Simão, atual campeão da categoria. Seu principal rival, Alexandre Navarro (que lidera na Master), sai em quarto no grid.

Com a posição de honra, Witold revelou que rolou uma mudança de planos na estratégia traçada inicialmente: "A gente tinha confirmado que o Paulo largaria a primeira, mas com a pole a gente decidiu trocar. Esses dois pontos da pole certamente contarão muito para o resultado final e vou fazer a minha parte amanhã e torcer para o Paulo fazer uma boa segunda bateria para que eu consiga sair daqui campeão."

Witold Ramasauskas Photo by: André Santos

Aqueles que quiserem acompanhar as provas do Mercedes-Benz Challenge no domingo terão várias opções: o canal oficial da categoria e também o do Programa Ultrapassagem no YouTube mostram as duas corridas ao vivo às 9h25 e 11h50, enquanto o Band Sports exibe um resumo da corrida 1 e a prova final ao vivo a partir das 11h30. Por fim, o canal por assinatura NSC (National Sports Channel) também exibirá a Grande Final em sua programação.

Confira o grid de largada para a primeira prova das duas categorias, que largam separadas por cerca de 200 metros de distância em cada corrida - lembrando que o resultado final desta bateria forma a ordem de partida da disputa final:

CLA 45 AMG

Cesar Fonseca*, 1min51s455 Fernando Junior*, 1min51s529 Alberto Cattucci/Beto Cavaleiro, 1min51s972 Raphael Abbate/Bruno Alvarenga, 1min52s108 Adriano Rabelo, 1min52s224 Betão Fonseca*, 1min52s254 Edson Coelho, 1min52s263 Cello Nunes, 1min52s806 Marcio Basso, 1min53s727 Fabio Lemans, 1min54s115 Ricardo Brittes, 1min54s995 Jared Wilson, sem tempo

* - pilotos que também fazem parte da classe CLA 45 AMG Master

C300 Cup

Witold Ramasauskas/Paulo Baldini, 1min57s369 Cláudio Simão*, 1min58s097 Marcello Romani/Rafa Maeda, 1min58s226 Alexandre Navarro*, 1min58s476 Rafa Seibel/Vinny Azevedo, 1min59s177 Estefano Boiko Jr.*, 1min59s653 Flavio Andrade*, 1min59s685 Osvaldo HLM/Marcelo Giarreta Juba, 2min00s241 Matheus Pamplona, 2min00s363 Khayam Ghazzaou, 2min04s252 Carlos Guilherme/Paulo Marcal,2min14s297 Carlos Girolla/Cristiano Tock, sem tempo Davi Arraz*, sem tempo Rafael Mascarenhas, sem tempo

* - pilotos que também fazem parte da classe C300 Master

Os cinco melhores de cada categoria:

CLA 45 AMG Cup

Adriano Rabelo, 137 pontos Fernando Jr., 115 Cello Nunes, 101 Cesar Fonseca, 88 Ricardo Brittes, 71

CLA 45 AMG Master Cup

Fernando Jr., 134 pontos Cesar Fonseca, 106 Betão Fonseca, 92 Beto Cavaleiro, 26 Max Mohr, 13

C300 Cup

Witold Ramasauskas, 115 pontos Alexandre Navarro, 112 Paulo Bandini, 94 Claudio Simão, 74 Vinny Azevedo, 71

C300 Master Cup