Alberto Cattucci defenderá título da Shell na Copa HB20

Alberto Cattucci é o novo representante da principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo no certame da Copa Shell HB20. O experiente piloto tem passagem vitoriosa pelo kartismo nacional e internacional, além de quilometragem na Copa Truck e Fórmula 3 Sul-Americana.

Natural de São Paulo, Cattucci volta ao grid da Copa Shell HB20 em 2021 com a missão de defender o título da Shell conquistado por Diego Ramos na última temporada.

Currículo para isso o piloto tem de sobra. Iniciou sua jornada nos esportes a motor no ano de 1996 quando completou oito anos de idade. Chegou ao título de campeão Mundial de Kart (Biland) em 2008. Cattucci acumula também em sua sala de troféus quatro campeonatos brasileiros e nove paulistas da modalidade.

Sua passagem pelos carros começou no ano de 2007, na já extinta Fórmula São Paulo. Acelerou também na F3 Sul-Americana e Copa Truck, onde foi um dos destaques da temporada de 2013, quando correu seu primeiro calendário completo da categoria. Cattucci e os bólidos da Copa Shell HB20 já se conhecem. O piloto realizou em dupla a temporada de 2020 junto com Eduardo Doriguel e conquistou uma vitória e 7 pódios e duas poles em 11 largadas. Agora com as cores da Shell parte para sua primeira temporada toda correndo sozinho, com objetivo de desenvolver ainda mais seu desempenho com os carros de tração dianteira da categoria.

O primeiro compromisso de Cattucci como piloto Shell acontece entre os dias 14 e 16 de março, quando os HB20 aceleram na abertura da temporada 2021 no Velocitta.

“Estou muito feliz e honrado por representar a Shell na temporada completa da Copa Shell HB20 em 2021”, disse Cattucci. “É uma oportunidade única em minha carreira e agradeço demais ao Vicente, Daniel e a todos envolvidos pela confiança em meu potencial. A temporada começa no próximo dia 16/3 no Velocitta. Conto com a torcida de vocês!”

“A escolha pelo Cattucci para assumir o carro da Shell na Copa Shell HB20 é fruto de um trabalho que o piloto vem desenvolvendo”, comentou Vicente Sfeir, gerente de Motorsport e Patrocínios da Shell. “Cattucci foi um dos primeiros instrutores da nossa Escola de Kart em 2016. A relação dele com os projetos da marca já vem de algum tempo. O Alberto é um piloto muito competente em tudo que ele se propõe a fazer. Foi um grande adversário para o Diego Ramos no ano passado na Copa Shell HB20 e ele foi com certeza um dos nomes mais falados quando abriu a vaga para o carro da Shell.”

Alberto Cattucci: Currículo desportivo

9 vezes-Campeão Paulista de Kart

Tetracampeão Brasileiro de Kart

Campeão Mundial de kart (Biland 2008)

Bicampeão das 500 Milhas de Kart (2016/2019)

Bicampeão das 500 Milhas KGV Rental Kart (2012/2013)

Tetracampeão das 24horas de Kart Rental (2016/2017/2018/2019)

Pole nas 500 Milhas de Kart (2019)

Pole nas 500 Milhas de kart Rental (2019)

Copa Shell HB20 - calendário 2021

Etapa 1 - 14/03 Velocitta (SP)

Etapa 2 - 11/04 Curitiba (PR)

Etapa 3 - 23/05 Goiania (GO)

Etapa 4 - 27/06 Interlagos (SP)

Etapa 5 - 18/07 Cascavel (PR)

Etapa 6 - 15/08 Tarumã (RS)

Etapa 7 - 03/10 Potenza (MG)/Alternativa

Etapa 8 - 05/12 Curitiba (PR)

