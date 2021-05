Vacinado, Paulo Gomes comanda equipe na abertura da Old Stock Race

Neste fim de semana, o tetracampeão da Stock Car Paulo Gomes retornou para chefiar a equipe Viemar Automotive na abertura da Old Stock Race, no Autódromo de Interlagos, onde esteve recentemente para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, a primeira a bordo do Opala Chevrolet 1979 da sua equipe na Old Stock Race, a Viemar Automotive, e a segunda a bordo do seu Fusca 1963 que utiliza como um dos seus carros de rua.

Quem correu com o Old Stock #25 na primeira corrida foi o seu filho, Pedro Gomes, e o piloto Sandro Sanches, na segunda. Ambos tiveram problemas mecânicos nas duas provas.

Pedro Gomes, depois de largar nas últimas posições do grid recebeu um toque por trás, que o empurrou ao ponto de bater também no carro à sua frente e provocar um furo no radiador, quando fazia boa prova de recuperação. Já Sanches foi até beneficiado na segunda corrida, numa largada cheia de imprevistos porque foi feita antes do tempo comunicado, quando vários carros estavam ainda em fase de abastecimento. Sanches chegou até ficar em segundo, mas o Opala acabou tendo que parar por um problema mecânico.

"Hoje, mesmo com todos os problemas ocorridos com o meu carro na pista, devia estar chateado, mas saio de Interlagos muito feliz porque tenho certeza que poderei ir muito mais seguro para as próximas corridas da Old Stock. Também tenho certeza que a minha larga experiência nas pistas ficará ainda maior para o sucesso do nosso time em toda a temporada com as vacinas que tomei contra a Covid-19", disse o piloto da Viemar Automotive.

Homenagem

Tradicionalmente, Paulo Gomes corre com o número #22 em seu carro. Mas, desta vez, correu com o #25, cedido pelo piloto Jorge Schuback para a abertura do campeonato.

"Na Stock todos se acostumaram a ver meus carros com o número #22, porém, agora, mudei para #25 para homenagear a Viemar Automotive, meu patrocinador, que comemorou 25 anos de sucesso de sua fábrica de peças de reposição, no final de fevereiro”, explicou Paulo Gomes, que escolheu a cor preta para a pintura do seu Opalão 79 nesta temporada.

Aos 73 anos de idade completados em abril passado, Paulão ficou muito feliz e se sentindo muito seguro após tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19: “É muito bom poder ser vacinado. O SUS está de parabéns. Sugiro a todos que se vacinem, é muito importante para todo mundo”, aconselhou.

“Continuo fazendo tudo o que fazia antes, só ando de máscara, uso álcool gel o tempo todo, evito aglomerações e fico em casa. O único lugar a que vou é o supermercado”, concluiu.

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN em disputa na Espanha; Cacá Bueno e Rico Penteado analisam | PÓDIO