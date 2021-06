O Mercedes-Benz Challenge (MBC), único campeonato no mundo com a chancela da fabricante alemã, abre neste fim de semana em Interlagos sua 11ª temporada com grid farto e transmissão na TV aberta pela primeira vez em sua história.

O MBC terá 41 competidores e 34 carros, divididos nas já conhecidas divisões CLA 45 AMG, com 19 carros, e C300 Cup, com 15. Os atuais campeões, Cesar Fonseca (CLA 45 AMG) e Witold Ramasauskas (C300 Cup), estão entre os confirmados para defenderem seus títulos.

Nesta temporada de 2021, todas as etapas serão transmitidas pela TV Cultura e Rede Família (sendo um VT da prova 1 e a corrida 2 ao vivo logo na sequência) com narração de Osires Jr., comentários de Bruno Vicaria e reportagem de Renata Camargo. A primeira transmissão acontece neste domingo às 11h30 (de Brasília).

A programação do fim de semana se resume a sábado e domingo, com o primeiro dia recebendo dois treinos livres de cada classe e a tomada de tempos, enquanto o dia seguinte fica restrito às corridas - confira todos os horários mais abaixo no texto.

Como funciona o campeonato

- O Mercedes-Benz Challenge é disputado em sistema de rodadas duplas;

- Os carros CLA 45 AMG possuem mais potência que os C300 Cup e largam separados por cerca de 200 metros;

- Cada prova tem duração de 12 voltas ou 30 minutos, com um intervalo de duas horas entre elas;

- A subdivisão Master é para pilotos que completarão ou possuem mais de 48 anos de idade;

- A pole-position vale um ponto extra;

- Os pilotos de cada categoria terão 20 minutos corridos de classificação;

- Só largam pilotos que tenham participado de pelo menos um treino livre no fim e semana;

- A pontuação de cada prova abrange os 20 primeiros colocados;

- As corridas possuem pontuações diferentes para os cinco primeiros (30, 26, 22, 19 e 17 na primeira e 24, 20, 18, 17 e 16 na segunda); já as pontuações do sexto (15 pontos) ao 20º (um ponto) não mudam;

- A última etapa distribuirá dois pontos ao pole e terá 90 pontos em jogo, com a segunda prova valendo o dobro da primeira;

- O piloto que participar apenas da última prova não pontua;

- Ao fim da penúltima etapa, os pilotos podem descartar o pior resultado do ano nas corridas 2.

Programação

Sábado, 4 de junho

8h10 - Treino Livre C300 Cup

8h45 - Treino Livre CLA 45 AMG

11h25 - Treino Livre C300 Cup

12h00 - Treino Livre CLA 45 AMG

16h20 - Classificação C300

16h45 - Classificação CLA 45 AMG

Domingo, 5 de junho

9h30 - Corrida 1

12h00 - Corrida 2

Lista de inscritos

#1 - Cesar Fonseca (Sambaiba) - CLA 45 AMG*

#5 - Edgar Colamarino (Sambaiba) - CLA 45 AMG

#6 - Fernando Junior (Sambaiba) - CLA 45 AMG*

#10 - Pierre Ventura (WCR Racing) - CLA 45 AMG*

#19 - Rafael Seibel (Sambaiba) - CLA 45 AMG

#20 - Roger Sandoval (WCR Racing) - CLA 45 AMG*

#28 - Gustavo Cheche/Mauricio Lobatto (Cavaleiro Sports) - CLA 45 AMG

#33 - Adriano Rabelo (Cordova Motorsport) - CLA 45 AMG

#44 - Cristiano Tock/Jared Wilson (Blu Racing) - CLA 45 AMG

#60 - Betao Fonseca (Sambaiba) - CLA 45 AMG*

#66 - Claudio Simão (BLU Racing) - CLA 45 AMG*

#67 - Carlos Girolla (Cavaleiro Sports) - CLA 45 AMG

#80 - Ricardo Brites (BLU Racing) - CLA 45 AMG

#84 - Cello Nunes (HRS Comark) - CLA 45 AMG

#90 - Andre Bragantini (PGL Racing) - CLA 45 AMG

#99 - Edson Coelho (WCR Racing) CLA 45 AMG

#100 - Fabio Lemans (WCR Racing) - CLA 45 AMG

#225 - Max Mohr (WCR Racing) - CLA 45 AMG*

#777 - Beto Cavaleiro/Denis Navarro (Cavaleiro Sports) - CLA 45 AMG

#8 - Matheus Pamplona (BLU Racing) - C300 Cup

#9 - Alexandre Navarro (An09 Team) - C300 Cup*

#23 - Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports) - C300 Cup

#26 - Flavio Andrade/Raphael Abbate (An09 Team) - C300 Cup

#30 - Marcelo Romani (An09 Team) - C300 Cup

#37 - Rafael Mascarenhas (Mondial Racing) - C300 Cup

#65 - Estefano Boiko Jr (Sambaiba) - C300 Cup

#87 - Rafael Maeda (RM Sports) - C300 Cup

#113 - Witold Ramasauskas (WRacing) - C300 Cup

#161 - Paulo Baldini/Orlando Maia (WRacing) - C300 Cup

#199 - Vinicius Azevedo (Mondial Racing) - C300 Cup

#260 - Marcio Giordano/Rodrigo Detilio (WRacing) - C300 Cup

#459 - Pablo Marçal (Box 459) - C300 Cup

#775 - Marcelo Torrao/Leonardo Garcia (WRacing) - C300 Cup

#888 - Khayan Ghazzaoui (Mondial Racing) - C300 Cup

* - classe Master