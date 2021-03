O calendário do automobilismo brasileiro sofreu mais um revés nesta quarta-feira (03). Por causa do agravamento da pandemia do coronavírus nas últimas semanas e das restrições impostas pelas autoridades para evitar aglomerações e contaminações pelo vírus, a Mais Brasil Esportes comunica o adiamento da etapa de abertura da Copa Shell HB20 e da GT Sprint Race, marcada originalmente para os dias 13 e 14 de março no Autódromo Velocitta.

As provas serão remanejadas para o mês de novembro no mesmo local, em data a ser informada posteriormente.

Calendário atualizado da Copa Truck, Shell HB20 e GT Sprint Race:

11/04 – Curitiba (PR) – Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

23/05 – Goiania (GO) – Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

27/06 – Interlagos (SP) – Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

18/07 – Cascavel (PR)- Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

15/08 – Tarumã (RS) – Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

03/10 – Potenza (MG)/Alternativa – Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

31/10 – Local a definir – GT Sprint Race

Data a definir em novembro - Velocitta (SP) - Copa Shell HB20 e GT SprintRace

05/12 – Curitiba (PR) – Copa Truck, Copa Shell HB20 e GT Sprint Race

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

ASTON MARTIN 2021: Veja o carro VERDE de VETTEL e os planos para a VOLTA da marca à F1 após 60 anos

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.