A Porsche Cup realiza seu evento de gala para coroar os vencedores do campeonato sprint mais uma vez na preliminar do GP São Paulo de F1 neste fim de semana. Você acompanha ao vivo as últimas corridas das categorias Carrera Cup e Sprint Challenge, que antecedem a corrida da F1.

Veja a corrida 2 da Porsche Carrera Cup em Interlagos: (a partir das 11h15)

Veja como foi a corrida 2 da Porsche Sprint Challenge em Interlagos:

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

