Porsche: Mascarello abandona na largada, mas é o campeão da Sprint Challenge; Marcondes vence em Interlagos e 'faz a limpa'

Mesmo sem disputar a segunda corrida da Porsche Sprint Challenge neste domingo em Interlagos, Raijan Mascarello é o campeão da classe no campeonato Sprint! O piloto do carro #80 esteve envolvido em um acidente na largada e acabou abandonando, mas seu rival na disputa pelo título, Cristian Mohr, não conseguiu capitalizar em cima dos problemas de Mascarello, se envolvendo em um acidente na volta final.

A vitória ficou novamente com Nelson Marcondes Filho, que fez barba, cabelo e bigode na etapa de Interlagos, com duas poles e duas vitórias, seguido de Urubatan Júnior e Marcelo Tomasoni.

Após a corrida do sábado, vencida pelo pole Nelson Marcondes Filho, a disputa pelo título ficou entre o líder, Raijan Mascarello, que largou em segundo, e Christian Mohr, que saía da quarta posição.

Mas a situação do campeonato mudou radicalmente já nos primeiros metros. Marcondes, Mascarello e Castro chegaram ao fim da reta lado a lado, com Castro sendo 'ensanduíchado' pelos outros dois. No toque, ele acabou subindo, perdendo o controle do carro e batendo na barreira de proteção. Sem ter como fugir, Mascarello também bateu, encerrando sua corrida logo na largada.

O incidente levou ao acionamento do safety car. A prova foi retomada com 16 minutos ainda no relógio, tendo Marcondes à frente de Fontanari, Tomasoni, Josimar Júnior e Neves no top 5, enquanto Mohr vinha na sexta posição, precisando ficar entre os cinco primeiros para virar o jogo e ficar com o título.

A relargada foi mais cautelosa, com os pilotos evitando muitos ataques. Com isso, o top 6 foi mantido, permitindo que Marcondes abrisse 1s com menos de uma volta. Só que isso permitiu que Mauro ultrapassasse Mohr, deixando o vice-líder em sétimo.

Lá na frente, Marcondes seguia abrindo vantagem, enquanto Urubatan, Fontanari e Tomasoni disputavam a segunda posição. Na sequência, Neves, Mauro e Mohr tinham uma outra disputa, valendo a importante quinta posição para que o piloto do carro #3 ficasse com o título.

Com Urubatan se consolidando na segunda posição, a vantagem de Marcondes na frente começou a cair rapidamente, passando de 1s5 para 0s8 a oito minutos do fim.

A disputa entre Fontanari e Neves veio para ajudar Mohr. Os dois pilotos tiveram um toque na entrada do S do Senna, o que permitiu que o piloto do #3 subisse momentaneamente para a quinta posição, mas ele logo voltou a ser sexto após ser ultrapassado por Darwich.

Com o abandono de Neves a três minutos do fim da corrida, o safety car foi novamente acionado, aumentando ainda mais a tensão nos boxes. Mas com a remoção rápida, tivemos uma relargada para as duas voltas finais, com Mohr em sexto, a uma posição do título.

No final, Nelson Marcondes segurou Urubatan Júnior até o fim para vencer e fazer a limpa da etapa, com duas poles e dois triunfos. Marcelo Tomasoni foi o terceiro, com Márcio Mauro em quarto e Marcelo Mariotti.

Já Christian Mohr chegou a ocupar a quinta posição momentaneamente, mas em uma disputa com Ayman Darwich, acabou tendo um toque e caiu para o fundo do grid, deixando o título com Raijan Mascarello, apesar do abandono.

A Porsche Cup encerra a temporada 2022 no início de dezembro, com a última etapa do torneio Endurance, os 500 Km de Interlagos, com cobertura completa do Motorsport.com.

Confira o resultado final da corrida 2 da Sprint Challenge da Porsche Cup em Interlagos:

1 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge)

2 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

3 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

4 – Márcio Mauro (Sprint Challenge)

5 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

6 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

7 – Ayman Darwich (Sprint Challenge)

8 – Josimar Júnior (Sprint Sport)

9 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie)

10 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie)

11 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

12 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge)

13 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

14 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

15 – Claudio Simão (Sprint Sport)

16 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie)

17 – Piero Cifali (Sprint Rookie)

ABANDONOS

18 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

19 – Vina Neves (Sprint Challenge)

20 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

21 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

22 – Caio Castro (Sprint Challenge)

Veja como foi a corrida do domingo da Sprint Challenge da Porsche Cup em Interlagos:

