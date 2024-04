O sábado da Porsche Cup em Interlagos começou com um pole inédito. Thiago Vivacqua apresentou uma grande performance para garantir sua primeira posição de honra não somente na categoria como também no autódromo da capital paulista.

Para isso, Vivacqua precisou superar por menos de um décimo o líder do campeonato, Marçal Müller. Com isso, ele larga na frente na primeira corrida do fim de semana, que será realizada na tarde deste sábado.

Em entrevista ao Motorsport.com, Vivacqua falou sobre a classificação apertada desta manhã, e como os treinos o ajudaram a atingir este resultado.

“A Porsche Cup sempre foi muito disputada, muito equilibrada. Então qualquer detalhe faz muita diferença. Desde ontem a gente trabalhamos a estratégia, já que não tínhamos pneus novos para o quali. Foram os detalhes que fizeram a diferença, não só de calibragem, acerto de carro, mas eu também senti que poderia melhorar”.

“Estou muito feliz pela minha primeira pole na Porsche, que é também minha primeira pole em Interlagos. Eu tenho poucas histórias aqui, e essa vai entrar com muito carinho”.

O planejamento de Vivacqua também trabalhou em torno da corrida deste sábado, que terá condições de pista bem distintas em relação ao que ele viu no quali.

“Por isso que ontem, no treino da tarde, já estávamos procurando entender as condições de pista. Eu dei várias voltas sem parar, o que me permitiu fazer uma leitura muito boa do carro. Agora vamos estudar como foi ontem para analisar o que é importante para a corrida”.

