Nesta terça-feira a Porsche Esports Brasil, o principal campeonato de automobilismo virtual do País, realizou sua etapa inaugural, no lendário circuito de Spa-Francorchamps. A prova reuniu os 52 melhores pilotos da modalidade e teve disputas alucinantes em duas provas de 30 minutos de duração.

O Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, a competição é organizada pela Porsche Brasil.

Separados menos de um décimo de segundo, Gustavo Ariel fez a pole position com Luiz Felipe Tavares na segunda posição. Na largada o piloto da Texaco Racing by TK 1 manteve a liderança, seguido por Tavares.

Na Pro-Am Marcos Riffel liderava, ele também cravou a pole na classe, seguido por Raphael Silva. Na segunda volta “LFT” colocou lado a lado com Ariel no fim da reta e no melhor estilo porta com porta assumiu a ponta na saída da Les Combes. Caique Oliveira e Felipe Baptista também aproveitaram para superar Ariel.

Dois giros mais tarde Ariel assumiu o terceiro lugar, enquanto isso Caique Oliveira se mantinha próximo a Tavares na luta pela ponta. Na Pro-Am Marcos Riffel liderava e vinha em 11º lugar geral, o segundo colocado era Helder Vieira.

Na metade dos 30 minutos de prova Gustavo Ariel colocou por dentro na entrada da La Source e assumiu o segundo lugar que era de Caique Oliveira. A diferença para Luiz Tavares era de apenas oito décimos.

Gustavo Ariel passou a diminuir a vantagem para o líder e faltando apenas três minutos para o fim passou a atacar Tavares. Neste momento Felipe Baptista recebia uma punição após contato com um concorrente.

Na sequência Ariel fez uma linda ultrapassagem por fora no fim da reta Kemmel e assumiu a liderança. Com a briga entre os líderes Jeff Giassi, Bruno do Carmo e Bernardo Faria se juntaram a disputa pela vitória, neste momento os cinco primeiros estavam separados por menos de um segundo.

A corrida se aproximava do fim quando Helder Vieira assumiu a primeira colocação na Pro-Am. Na última volta os cinco primeiros colocados estavam próximos, Jeff Giassi fez uma ótima manobra para assumir a segunda posição e Gustavo Ariel abriu vantagem para vencer a primeira corrida. O terceiro colocado foi Bernardo Faria que ganhou duas posições no giro final.

Na Pro-Am Helder Vieira venceu, seguido por Roger Rezende e Pedro Oliveira.

Com a regra de inversão de grid entre os 15 primeiros colocados da primeira prova, Luizinho Gonzaga largou posição de honra na segunda corrida.

Caique Oliveira saltou do terceiro lugar do grid e ainda na primeira volta assumiu a ponta. Gustavo Ariel e Jeff Giassi vinham ganhando posições e já ocupavam o top-10 na terceira volta.

O top 5 da corrida era formado por Caique Oliveira, Luizinho Gonzaga, Pedro Oliveira, Felipe Baptista e Rogério Santos Neto. Na Pro-Am Gonzaga era o líder.

Gustavo Ariel dava show, o piloto que largou do 15º lugar já ocupava o quarto lugar após 10 minutos de disputa. Felipe Baptista que escalava o pelotão já ocupava o segundo lugar, Ariel vinha em terceiro, seguido por Vitor Miranda.

O líder Caique Oliveira via sua vantagem diminuir a cada volta e começava a ser pressionado pelos concorrentes. Faltando cinco minutos para o fim Baptista passou a atacar Oliveira que se defendia de todas as formas, Gustavo Ariel se aproveitou e encostou na dupla que representa a equipe do atual tricampeão da competição Jeff Giassi.

A dupla que liderava a prova percebeu a chegada de Giassi e com isso os pilotos passaram a se ajudar. Após 30 minutos de corrida Caique Oliveira garantiu a vitória na segunda prova, seguido por Felipe Baptista e Gustavo Ariel. Luizinho Gonzaga venceu na Pro-Am.

Com o resultado, Gustavo Ariel encerra a primeira etapa do Porche Esport Brasil com a liderança entre os pilotos, Jeff Giassi é o segundo. Luizinho Gonzaga lidera na classe Pro-Am. No campeonato por equipes a Giassi Supermercados lidera com a Texaco Racing by TK 2 na segunda posição.

“Trabalhamos muito durante a semana no setup, o time todo conseguiu fazer uma grande evolução no carro", comentou Ariel. "É difícil encaixar uma volta em Spa, então a pole foi ótima. Acabei tomando um toque no início da primeira prova, mas consegui me recuperar a vencer. Na corrida 2 consegui ter paciência, escalar o pelotão e chegar no pódio a menos de um segundo para o líder. Estou muito confiante para a sequência da competição".

“Na segunda bateria não foi fácil, larguei em terceiro com o pensamento de ultrapassar os dois primeiros rápidos", disse Oliveira. "A ideia era acelerar no início para abrir vantagem e depois administrar o desgaste dos pneus. No final a pressão foi subindo e eu tentava não cometer erros, o Felipe acabou segurando o ritmo no final e consegui receber a bandeirada em primeiro lugar".

Classificação do Campeonato – Top 5

Gustavo Ariel | Texaco Racing by TK 1 - 93 pontos Jeff Giassi | Giassi Supermercados - 77 pontos Victor Miranda | Texaco Racing by TK 2 – 69 pontos Caique Oliveira | Giassi Supermercados – 68 pontos Felipe Baptista | Combo Atacadista – 67 pontos

Classificação do Campeonato PRO-AM – Top 5

Luizinho Gonzaga | AC7 E-Racing Team by RKL - 55 pontos Roger Rezende | Energy Simsport B - 53 pontos Hélder Vieira | Texaco Racing by TK PRO-AM – 49 pontos Pedro Oliveira | YouRaceBR eSports by Sensa – 48 pontos Rogério Santos Neto | Hot Car Competições – 43 pontos

Classificação por Equipes – Top 5

Giassi Supermercados - 145 pontos Texaco Racing by TK 2 - 110 pontos Texaco Racing by TK 1 – 102 pontos Combo Atacadista – 82 pontos YouRaceBR eSports by Redragon – 79 pontos

