No último fim de semana, a Porsche Cup realizou a segunda etapa de seu campeonato 2022 de corridas longas, o Endurance Series, com a realização dos 300 km de Goiânia. O evento aconteceu no Autódromo Internacional Ayrton Senna, palco icônico do automobilismo brasileiro no Centro-Oeste do País, e um dos destaques foi Luiz Razia, vencedor da classe principal na categoria Sprint Challenge ao lado do companheiro Carlos Renaux.

Para muitos espectadores, foi o 'ressurgimento' de Razia, que há muitos anos não apareceria no cenário do esporte a motor de forma destacada. 'Ausência' que não se deve, aliás, à falta de competitividade, mas a uma escolha do próprio baiano, hoje residente em Santa Catarina.

Carlos Renaux e Luiz Razia Photo by: Rafael Catelan

"Eu parei de correr profissionalmente em 2015, quase foquei minha carreira na área corporativa. Hoje eu tenho uma empresa bem consolidada e eu só volto a correr como um hobby: não é minha meta ser competidor profissional novamente, então pensei que só voltaria se fosse na Porsche. Essa categoria realmente entrega prazer em correr, além de um círculo de amizade muito agregador", explicou o piloto de 33 anos, que foi campeão da Fórmula 3 Sul-Americana em 2006.

"Em 2019 eu comecei a trabalhar muito na área de investimentos com a minha empresa e tivemos o patrocínio da EQI Investimentos, que esse ano se torna uma corretora. Aí eu mostrei a eles o projeto [de correr na Porsche Cup], eles se interessaram e eu voltei como hobby mesmo", seguiu Razia.

Na etapa inaugural do campeonato Endurance, ele e Renaux tiveram dificuldades em Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Na capital de Goiás, porém, a dupla 'encaixou' e o triunfo veio, recolocando Razia nos holofotes do automobilismo competitivo. Trata-se, na verdade, do retorno do baiano às glórias do esporte no qual o piloto da Bahia ficou muito próximo da categoria de elite, a Fórmula 1.

Após conquistar o título da F3 Sul-Americana em 2006, Razia correu por outras competições de monopostos, obtendo destaque, e chegou à GP2 (atual F2) em 2009. Em 2012, foi vice-campeão da categoria de acesso à F1 e se credenciou uma vaga na Marussia, no que seria seu passo definitivo rumo à titularidade no pináculo do automobilismo -- em 2010, ele havia sido piloto de testes da Virgin, fazendo o mesmo na Lotus em 2011. A empreitada, porém, não teve um final feliz.

Luiz Razia no pódio com Lucas di Grassi e Nico Hulkenberg em 2009 Photo by: GP2 Series Media Service

Razia acabou tendo problemas com patrocinadores e perdeu a vaga na Marussia após ser praticamente anunciado pela equipe como titular em 2013. No fim das contas, o assento ficou com o francês Jules Bianchi, que teve o britânico Max Chilton como companheiro naquele ano.

Após 'bater na trave' da F1, Razia correu no International GT Open em 2013 e foi para a Indy Lights em 2014, sendo o quinto colocado do campeonato, no qual somou cinco pódios e uma vitória, em Indianápolis.

Depois, correu na Stock Car e no Brasileiro de Marcas, decidindo abandonar a carreira de piloto profissional em 2015. Em atividade correlata às competições, ganhou destaque no programa automotivo Auto Esporte, da TV Globo. Agora, volta a brilhar na Porsche Cup.

"Além de tudo, a Porsche é também um relacionamento, pois podemos trazer nossos clientes. Se tivermos bons resultados, melhor ainda, como foi no último fim de semana: barba, cabelo e bigode."

