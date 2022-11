Gustavo Ariel e Pedro Burger vencem etapa de Ímola do Porsche Esports Brasil

Carregar reprodutor de áudio

Nesta terça-feira o principal campeonato de automobilismo virtual do país, o Porsche Esports Brasil, realizou a segunda etapa da competição, no lendário circuito de Ímola. A prova reuniu os 52 melhores pilotos da modalidade, teve disputas incríveis e grandes escaladas de posições em duas provas de 30 minutos de duração.

Com os resultados da etapa, Gustavo Ariel (Texaco Racing by TK) amplia sua liderança sobre o atual tricampeão Jeff Giassi (Giassi Supermercados) no campeonato da classe Pro. Já na Pro-Am, Pedro Oliveira (YouRaceBR Esports by Sensa) faz grande rodada e se isola na liderança da classe. Entre as equipes, domínio da Giassi Supermercados sobre a segunda colocada Texaco Racing, equipe de Tony Kanaan.

O Porsche Esports Brasil oferece aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. O campeão geral e vice terão ainda a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, a competição é organizada pela Porsche Brasil.

Felipe Baptista cravou a pole position com Gustavo Ariel na segunda colocação. Na largada o líder da Porsche Esports Brasil na classe Pro assumiu a ponta enquanto o piloto da Stock Pro Series caiu para o oitavo lugar por causa de uma escapada de pista.

Com isso Jeff Giassi já aparecia na segunda posição, seguido por seu companheiro de equipe Caique Oliveira.

Na Pro-Am Pedro Oliveira liderava, seguido pelo experiente Marcos Riffel. Na quarta volta Felipe Baptista superou Victor Miranda e assumiu o quinto lugar, no giro seguinte o piloto da equipe Combo Atacadista fez uma ótima ultrapassagem sobre Luiz Felipe Tavares na entrada da variante Tamburello e era o quarto.

Passados 10 dos 30 minutos regulamentares o tricampeão da competição Jeff Giassi passou a pressionar o líder Gustavo Ariel que já começa a fazer um traçado defensivo.

Pedro Oliveira era um dos destaques da prova, na metade da corrida o piloto que liderava a classe de entrada do Porsche Esports Brasil vinha na oitava colocação geral, com Riffel logo atrás. Neste momento Luiz Felipe Tavares, o “LFT”, cumpria uma punição nos boxes após tocar em um concorrente.

Gustavo Ariel seguia na ponta e controlava a distância para Jeff Giassi que vinha quase um segundo atrás. Pedro Oliveira perdeu a liderança da Pro-Am para Marcos Riffel depois de escapar na curva Rivazza.

Neste momento Victor Miranda assumiu o quinto lugar com boa ultrapassagem sobre Erick Goldner reta dos boxes. Nas voltas finais Jeff Giassi abriu caça a Gustavo Ariel, o piloto reduziu a diferença para menos de meio segundo e atacava, mas o piloto da Texaco Racing by TK 1 controlou os movimentos do concorrente e venceu em Ímola, Caique Oliveira completou o pódio.

Na Pro-Am Marcos Riffel foi o vencedor, seguido por Helder Vieira e Pedro Oliveira.

Rogério Santos Neto largou da posição de honra na segunda prova, seguido por Pedro Burger pela regra do grid invertido entre os 15 pilotos mais bem colocados da primeira corrida.

Na largada não houve mudança na primeira fila, no pelotão de trás houve acidentes e cinco abandonos na primeira volta. Gustavo Ariel que largou em 15º lugar ganhou quatro posições, Felipe Baptista novamente escapou da pista no início da prova.

Após cinco minutos de disputas Santos Neto seguia na liderança geral e da Pro-Am, seguido por Pedro Burger e Jackson Resende. Ariel era o sexto colocado e já havia escalado nove posições.

Neste momento Helder Vieira e Victor Miranda saíram da pista em disputa pelo top10 da prova. Jeff Giassi que havia largado do 14º lugar já era o sexto colocado com apenas 10 minutos de corrida.

Na metade dos 30 minutos de prova Pedro Burger assumiu a liderança com ótima ultrapassagem sobre Santos Neto na entrada da variante Tamburello. Gustavo Ariel e Jeff Giassi faziam uma corrida a parte, escalando o pelotão e brigando por cada centímetro do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, os pilotos vinham em quinto e sexto respectivamente.

Faltando 10 minutos para o fim Rogério Santos Neto escapou da pista e caiu para o quinto lugar, mesmo assim o piloto seguia na liderança da classe Pro-Am. Neste momento Jeff Giassi se aproveitou da briga entre Gustavo Ariel e Neto Nascimento para ultrapassar o líder da competição para assumir o terceiro lugar.

No giro seguinte Ariel deu o troco e com uma ultrapassagem dupla no miolo da pista assumiu o segundo lugar, Jeff Giassi vinha logo atrás.

Neste momento Pedro Olveira assumiu a liderança da classe Pro-Am, seguido por Marcos Riffel e Lucas Murno. Rogério Santos Neto foi para os boxes cumprir uma punição após exceder os limites de pista.

As voltas finais marcaram a disputa dos dois pilotos mais famosos do AV no país em luta pelo segundo lugar. Jeff Giassi tentou colocar o carro em praticamente todas as curvas, Ariel se defendeu com maestria e manteve o segundo posto.

Pedro Burger deu show e com pouco mais de um segundo de vantagem sobre Ariel venceu a segunda prova em Ímola.

Na Pro-Am Pedro Oliveira venceu, seguido por Marcos Riffel e Lucas Murno.

“Eu estou muito feliz, tivemos pouco tempo para treinar por causa da Contender Series, no mundial da Porsche. Perdemos a pole por muito pouco para o Baptista, na largada ele passou reto e assumi a ponta. O carro passou a sair de traseira logo no começo da bateria, mas consegui manter a liderança e suportei os ataques do Jeff para vencer. Na segunda prova a dificuldade era largar de 15º lugar, é sempre uma loucura. Mas consegui escalar o pelotão e conseguimos chegar em segundo lugar, estou muito feliz com o resultado.”

Gustavo Ariel

“No começo da segunda prova tentei economizar o máximo de pneus, a pista é difícil de passar e apesar de tentar ultrapassar o Rogério no início, não consegui. Depois consegui fazer uma boa ultrapassagem e administrei a prova. A dificuldade no final foi manter a distância para o Ariel e o Jeff sem tomar punição por exceder os limites de pista.”

Pedro Burger

“Não foi fácil, tive que dar 110% para acompanhar o pessoal. Infelizmente na primeira bateria engatei uma marcha errada e acabei perdendo tempo. Na segunda bateria acabei perdendo tempo na largada, mas consegui me recuperar e vencer. Cansa muito andar no ritmo destes pilotos.”

Pedro Oliveira

“Foi uma etapa interessante, passar em Ímola não é fácil. Acabei não tendo um bom quali, fiz uma primeira corrida conservadora porque meu setup não estava legal, mas venci. Na segunda prova o carro já melhorou muito, infelizmente um incidente entre o Miranda e o Veloso me atrapalhou. Mas estou feliz com o resultado.”

Marcos Riffel

Classificação do Campeonato – Top5

1-Gustavo Ariel | Texaco Racing by TK 1 - 188 pontos

2-Jeff Giassi | Giassi Supermercados - 160 pontos

3-Caique Oliveira | Giassi Supermercados – 139 pontos

4-Felipe Baptista | Combo Atacadista – 136 pontos

5-Victor Miranda | Texaco Racing by TK 2 – 112 pontos

Classificação do Campeonato PRO-AM – Top5

1-Pedro Oliveira | YouRaceBR eSports by Sensa – 106 pontos

2-Rogério Santos Neto | Hot Car Competições – 81 pontos

3-Lucyano da Silva | Duck Hawk Racing – 65 pontos

4-Roger Rezende | Energy Simsport B - 63 pontos

5-Luizinho Gonzaga | AC7 E-Racing Team by RKL - 56 pontos

Classificação por Equipes – Top5

1-Giassi Supermercados - 299 pontos

2-Texaco Racing by TK 1 – 217 pontos

3-Texaco Racing by TK 2 – 182 pontos

4-Combo Atacadista – 168 pontos

5-YouRaceBR eSports by Sensa – 137 pontos

