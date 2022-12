Carregar reprodutor de áudio

Uma jornada de evolução. Após duas etapas juntos, a dupla Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer segue melhorando o desempenho na disputa da Porsche Endurance Challenge em 2022. Nesta sexta-feira, Elias marcou o quinto melhor tempo da classificação após ser atrapalhado em duas de suas voltas rápidas, enquanto o especialista em ralis foi o 13º em seu grupo.

Eles vão largar na 14ª posição do grid da Porsche 500, prova de 500 quilômetros deste sábado, em Interlagos, e na segunda posição da categoria Carrera Rookie, da qual lutam pelo título neste fim de semana.

A expectativa de Enzo é extremamente alta para esta etapa. Ele está em seu ano mágico, pilotando o carro patrocinado pela Farben, a marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup. Além da temporada vitoriosa no Brasil, o brasiliense foi o representante do Brasil na seletiva do Porsche Junior Program, realizado no fim de novembro na tradicional pista de Jerez de La Frontera, na Espanha.

No treino classificatório, junto com os pilotos de maior BOP, Elias cravou o tempo de 1m35s764, quinta melhor marca da classificação em Interlagos. Já Adroaldo, seguindo em sua evolução apenas em sua terceira prova nos carros da Porsche Cup Brasil, ficou na 13ª posição em seu grupo, com a marca de 1m37s711, apenas 1s571 atrás do melhor tempo em sua sessão, marcado pelo experiente gaúcho Werner Neugebauer, que vai largar na pole, na dupla com o paranaense Ricardo Zonta. Na média das melhores voltas de cada um dos pilotos, a dupla terminou com 1m36s737.

“O dia foi um pouquinho complicado, principalmente no treino", disse Elias. "A gente teve um problema, arrumou e fomos um pouco às cegas para o classificatório. O Adroaldo fez um ótimo trabalho e colocou a gente em segundo lugar no grupo".

"É primeiro top 15 dele na classificação. Eu estava muito confortável, ainda mais depois de todas as experiências que passei. Sabia que tinha muita velocidade. Vinha para duas voltas muito boas, a gente tinha feito uma estratégia um pouco mais agressiva em relação ao carro".

"Abri duas voltas maravilhosas, mas infelizmente dois pilotos me atrapalharam nas duas voltas. Foi uma infelicidade. A gente tinha mais do que potencial para brigar pela pole".

A Porsche 500, etapa decisiva da Porsche Endurance Challenge em 2022, tem largada prevista para as 15h deste sábado, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e cobertura completa nas mídias sociais da categoria.

Programação:

Sábado, 3 de dezembro:

15h00 – Largada (500 km ou 4h30)

