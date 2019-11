Dener Pires, homem forte da Porsche Cup, comentou a decisão dos campeonatos das modalidades sprint em Interlagos neste fim de semana. Para o mandatário, a decisão se resume a uma palavra: emocionante.

Em bate papo, Dener Pires falou sobre os jovens talentosos que estão brilhando em todas as modalidades da Porsche, comentou as surpresas que estão por vir para 2020, destacando o papel da imprensa na ampliação da exposição da categoria, os novos regulamentos, que visam deixar o campeonato ainda mais 'pegado' e a provável chegada de novos circuitos ao calendário. Confira a entrevista completa:

Qual balanço você faz da temporada?

"Acho que foi uma das temporadas mais emocionantes, diria talvez até que foi a mais emocionante. Os dois campeonatos de Sprint foram decididos na última volta da última prova. Acho que não tem uma disputa mais legal do que quando tudo chega até o final, com vários pilotos com condições de vencer o título.

Enzo Elias, Porsche Cup Photo by: Divulgacao

A categoria faz um investimento pesado em Jovens talentos. O Enzo Elias comprou o projeto mesmo sem ter bolsa da Porsche e se tornou o primeiro campeão menor de idade, ele não pode ainda não pode dirigir na rua, ms já venceu aqui. Que análise você faz da trajetória dele?

O Enzo é um baita piloto. Deu para ver isso no primeiro Junior Program que ele se inscreveu. Ele não venceu por alguma estratégia que não foi bem colocada, coisa de piloto, coisa de corrida. Ele é super perseverante. Entrou no segundo Junior Program, fez uma temporada muito boa e também, por alguma coisinha escapou da mão dele na decisão, ele não venceu. E não desistiu novamente".

"Ele veio para cá para disputar essa etapa com uma folga no campeonato, teve alguns probleminhas no meio do caminho e o Felipe Baptista avançou. Ontem ele não venceu a corrida e o Felipe ganhou. Parecia que tudo estava conspirando para ele não levar o título no final de novo. Mas ontem ele mostrou a maturidade dele e sua perseverança venceu".

"Parabéns a ele, parabéns ao Felipe também que fez uma prova espetacular, principalmente no sábado quando ele deu um show de pilotagem. O Matheus Lorio teve um azar logo na largada, mas também é outro talento que vale ser lembrado - ganhou corrida e fez pole nesse ano- e fez uma corrida de recuperação extraordinária.

Marçal Müller, Porsche Cup Photo by: Divulgacao

Na 4 litros, o Marçal Müller foi mais uma vez premiado pela consistênciae também é um jovem, um menino ainda. O que você tem a falar sobre ele?

O Marçal já é piloto de moto e tem cabeça de piloto. Ele é uma pessoa bem centrada, um pouco mais maduro e super competitivo. Ele evoluiu muito - começou aqui com a gente. Foi campeão na Challenge e mostrou [sua capacidade] aqui novamente. Hoje, ele teve uma cabeça incrível e também contou com a sorte. Infelizmente tivemos o azar do Marcel Coletta, que mostrou ontem e em algumas corridas como no Estoril, que é um grande talento. Mas o Marçal levou o título - merecido. É a campanha que ele fez o ano todo. Na corrida de domingo ele correu com a cabeça, mas também é um grande piloto.

A categoria é marcada pela inovação, a Porsche nunca fica parada na zona de conforto. Qual é a surpresa que está sendo preparada para 2020?

Acho que em 2020 teremos um pacote de surpresas. Acredito que o primeiro deles é que a gente ter um pacote de exposição na mídia ainda mais importante, pois a gente sabe que isso é importante, tanto para o campeonato, quanto para os pilotos. Também teremos corridas ainda mais competitivas, porque estamos estudando os regulamentos para tornar tudo ainda mais competitivo. E teremos alguns destinos novos. Ainda é cedo para falar, mas são novos locais que a categoria vai visitar e que eu acho que vai ser um grande diferencial.

