Porsche: Paludo vence na 'pré-F1' e segue na disputa pelo título

O pole-position Miguel Paludo venceu pela primeira vez em 2019 e garantiu sobrevida em sua disputa pelo título da Porsche Império Carrera Cup 4.0. Maior campeão dos 15 anos de história da categoria, o competidor do carro #7 da Brandt disputa neste domingo o título contra os jovens Marcel Coletta, 18, e Marçal Müller, 27. A jornada final do campeonato de sprint da Porsche Cup Império acontece dentro da programação oficial do GP Brasil de F1 em Interlagos.

O segundo lugar na corrida de abertura ficou com Coletta e o carro #177 com as cores da Cimed. Com o resultado, ele subiu para a vice-liderança na tabela de pontos: foi a 156 pontos -mas, aplicados os descartes regulamentares dos dois piores resultados do ano leva vantagem sobre Müller.

Quarto colocado na prova depois de um quali complicado que lhe rendeu apenas o sétimo posto no grid, Marçal Müller é o novo líder nos pontos corridos. O competidor do carro #544 com as cores da Patrus Transportes agora soma 160. Mas, como descarta oito e tem menos vitórias que Coletta, na prática, ele precisa terminar a corrida de domingo ao menos três posições à frente do adversário.

Já Paludo tem, com descartes, acumulados os mesmos 142 pontos que tem nos pontos corridos. Ele precisa ser no mínimo segundo colocado e torcer para os oponentes zerarem no domingo.

O terceiro colocado na prova foi o atual campeão de sprint, Werner Neugebauer, com o bicampeão Ricardo Baptista completando o top5.

Pela classe GT3 Cup 4.0, os ventos sopraram a favor de Rodrigo Mello. Ele venceu a corrida com o sétimo lugar no geral e viu seus adversários mais próximos (Sylvio de Barros e Adalberto Baptista) enfrentarem contratempos. Com isso, o piloto do carro #29 reassumiu a liderança nos pontos. Depois de uma performance consistente com o décimo lugar no geral, Maurizio Billi levou o carro #34 para a vice-liderança na classe.

Na matemática do campeonato, aplicados os descartes Mello lidera com cinco pontos de vantagem sobre Sylvio e Billi. Apenas os três conservam chances de título

Após o sorteio no pódio, foi determinada a inversão de sete posições para determinar o grid de domingo. Assim, Mello larga na pole Müller em quarto, Coletta em sexto e Paludo em sétimo.

A programação deste domingo tem início às 9h com a segunda corrida da categoria 3.8 (a primeira é nesta tarde, às 16h30, com transmissão do Sportv 2). A jornada de domingo será exibida ao vivo pelo Sportv 3.

A corrida

Paludo não fez uma boa largada saindo da pole e caiu para o terceiro lugar. Coletta e Neugebauer aproveitaram, assumindo primeiro e segundo lugares, respectivamente. Brigando pelo título, Müller fez boa largada e fechou a primeira volta no quinto lugar, atrás de Ricardo Baptista. Na GT3, Rodrigo Mello, Adalberto Baptista e Murizio Billi eram os três primeiros.

Na abertura da segunda volta, Marçal colocou por dentro na tomada do S do Senna e ultrapassou Baptista. Os carros chegaram a se tocar na segunda perna, mas sem gravidade. No meio do pelotão, Alceu Feldman ganhava a posição de Eloi Khouri e assumia o 11º lugar. Pela GT3, Sylvio de Barros e Carlos Ambrósio saíram da pista e caíram para o final do grid.

Com seis voltas completadas, Marcel era o líder com seis décimos de vantagem para Neugebauer, que era bastante pressionado por Paludo -ele precisava abrir caminho para continuar sonhando com o título. Müller vinha em quarto, com 3,5 segundos de desvantagem.

De tanto insistir, Paludo finalmente conseguiu a ultrapassagem em Werner. No final da sexta volta, o piloto do carro #8 acabou saindo de traseira e não resistiu ao ataque de Miguel. O competidor do carro #7 mostrou estar com a faca nos dentes e não esperou nem uma volta par assumir a ponta da corrida, na abertura do oitavo giro, com manobra tranquila sobre Coletta. Na GT3, Rodrigo Mello liderava com três segundos de vantagem para Billi, que ocupava a décima posição no geral.

Restando cinco minutos, Paludo abriu uma confortável vantagem de dois segundos para Coletta, que sofria forte ataque de Werner. O piloto, que corria com as cores da Shell, deu uma traseirada sobre a zebra na entrada da reta oposta, mas demonstrou grande habilidade ao controlar o carro e se manter na pista. Com isso, Marcel conseguiu abrir mais de um segundo e obteve alívio na pressão que sofria.

Werner bem que tentou se reaproximar, mas não havia mais tempo suficiente para superar Coletta. A vitória ficou mesmo com Paludo, que se manteve vivo na busca pelo campeonato. Marcel foi o segundo colocado, Werner em terceiro, Müller em quarto e Ricardo Baptista em quinto. Na GT3, Mello venceu a prova, seguido por Billi, Tomasoni, Ambrósio e Marcelo Franco.

Resultado

1. Miguel Paludo, 17 voltas em 27:50.003

2. Marcel Coletta, a 3.289

3. Werner Neugebauer, a 5.120

4. Marçal Müller, a 14.199

5. Ricardo Baptista, a 20.630

6. Alceu Feldmann, a 26.836

7. Rodrigo Mello*, a 28.263

8. Lico Kaesemodel, a 29.334

9. Pedro Aguiar, a 34.418

10. Maurizio Billi*, a 34.879

11. Eloi Khouri, a 35.292

12. Renato Braga, a 57.732

13. Marcelo Tomasoni*, a 1:05.517

14. Carlos Ambrósio*, a 1:11.988

15. Marcelo Franco*, a 1:17.641

16. Sylvio de Barros*, a 1:18.039

17. Rodolfo Toni*, 1:18.064

18. Pedro Marreiros*, 1:31.234

19. Adalberto Baptista*, 1:32.543

* GT3 Cup