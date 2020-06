A Porsche Esports Sprint Challenge dá largada para seu primeiro campeonato nesta quarta-feira às 21h em Interlagos com a promessa de replicar nas pistas virtuais a altíssima competitividade característica da Porsche Esports. A seletiva para o campeonato registrou mais de 70 pilotos no mesmo segundo, com diferença de meros 0s425 entre o líder e o 40º classificado.

É uma consequência direta do setup fixo dos Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Na classe para pilotos com pontuação no iRating inferior a 3.000 pontos, o espírito do regulamento é justamente mandar para pista os competidores em igualdade de condições. Ou seja: uma competição de pilotos e não de carros. Essa diretriz está 100% em linha com o conceito da Porsche Cup, categoria monomarca e monogestão que há 15 anos se notabiliza por fornecer aos competidores equipamentos rigorosamente idênticos.

Leia também: Jeff Giassi e Luis Felipe Tavares vencem etapa de Interlagos pela Porsche Esports Carrera Cup

As corridas desta quarta-feira serão as primeiras com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport dentro dos eventos oficiais do Programa Porsche Esports Brasil. No ano passado, a pioneira temporada dos carros de competição mais produzidos no planeta disputando um campeonato virtual chancelado pela respectiva categoria real, foi disputada apenas com os Porsche 911 GT3 Cup -os mesmos modelos da Porsche Cup e que em 2020 competem exclusivamente na classe Esports Carrera Cup, para pilotos profissionais com iRating superior a 3.000 pontos e setup aberto.

As corridas com os Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport seguem o mesmo padrão adotado na Porsche TAG Heuer Esports Supercup, campeonato mundial em que realizam os eventos suporte.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada no Motorsport.com e no site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também pelos canais da Porsche Cup e da Porsche Esports nas redes sociais.

Além da transmissão da rodada dupla de Interlagos, como ocorre em todas as provas virtuais da temporada 2020, a jornada da Porsche Esports Sprint Challenge terá ampla cobertura dos canais dedicados aos maior evento de automobilismo virtual do Brasil. Na terça-feira, às 19h30, será exibido o Warm Up Porsche Esports no canal do Twitch da categoria, com apresentação prévia da etapa e a expectativa dos principais nomes do grid. Na quinta, também no Twitch às 19h30, será veiculado o programa Pódio Porsche Esports, com análise de todos os lances das provas da véspera e entrevistas dos competidores.

Serão mais 11 semanas seguidas de corridas virtuais, alternando uma para a Carrera Cup e outra para a Sprint Challenge. O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Calendário

1º de julho – Interlagos – Sprint Challenge

8 de julho – Le Mans – Carrera Cup

15 de julho – Nurburgring – Sprint Challenge

22 de julho – Barcelona – Carrera Cup

29 de julho – Montréal – Sprint Challenge

5 de agosto – Spa-Francorchamps – Carrera Cup

12 de agosto – Spa-Francorchamps – Sprint Challenge

19 de agosto – Silverstone – Carrera Cup

26 de agosto – Silverstone – Sprint Challenge

2 de setembro – Monza – Carrera Cup

8 de setembro – Daytona – Sprint Challenge