A noite de quarta-feira (1) abriu as disputas do Porsche Esports Sprint Challenge. Correndo com os modelos 718 Cayman GT4 Clubsport de setup fixo, os 40 classificados mostraram que a disputa ao longo das seis etapas vai pegar fogo. O dia começou com Bruno Souza cravando a posição de honra no quali. Mas sua vantagem durou até a primeira curva da primeira largada. Tocado na traseira do carro, viu suas esperanças de vitória escaparem enquanto ele rodava no final da reta.

Rademac Romanetto assumiu a primeira posição, mas não durou muito por lá, o toque em Bruno Souza o penalizou com um drive thru que comprometeu sua primeira bateria. Quem aproveitou as confusões iniciais foi Felipe Iazzetti que assumiu a ponta e de lá não saiu até a bandeira quadriculada, confimando a primeira vitória no Sprint Challenge.

André De Carli e Bruno Bonagura, que travaram uma das disputas mais acirradas da corrida completaram o pódio da primeira prova. Como previsto em regulamento, ao fim da primeira bateria as 10 primeiras posições do grid se inverteram e quem largou na posição de honra foi Lucas Freitas.

A primeira volta da bateria final foi marcada por um “big one” diversos carros se envolveram em uma confusão massiva que comprometeu a corrida de muitos deles, incluindo o vencedor da primeira bateria, Iazzetti. Quem se beneficiou das confusões foi Raphael De Leo, que assumiu a liderança da prova já na metade final e venceu a segunda bateria do dia. Os 10 primeiros colocados ficaram separados por menos de 10 segundos entre eles. Em boa parte da prova, os 3 primeiros colocados andaram com diferença inferior a um segundo.

Com dois top6 em duas corridas, De Leo lidera o campeonato, seguido por Diego Freitas e Bruno Bonagura. O maior campeonato de automobilismo virtual volta às pistas na próxima quarta feira (8) para a segunda etapa do Porsche Esports Carrera Cup no lendário traçado das 24h de Le Mans.

As corridas

Bruno Souza larga bem, não perde posições na luz verde, mas na entrada do S do Senna sofre um toque do segundo colocado e perde inúmeras posições. Felipe Iazzetti aproveita o toque dos líderes e assume a dianteira do pelotão. Rademac Romanetto concretizou uma bela manobra para conquistar a primeira posição no início da segunda volta. O toque em Bruno Souza causou punição ao então líder Romanetto. O drive trhu o deixou na 17ª posição.

Diego Freitas executou ótima manobra na entrada do Laranjinha em batalha pelo quarto lugar. Raphael de Leo acabou ficando com a quinta posição. manobra arriscada que rendeu frutos para Freitas. Após 10 minutos de prova, a principal disputa da corrida era entre Bruno Bonagura e André de Carli valendo a segunda colocação. enquanto buscava se aproximar de Bonagura, De Carli deixou o quarto colocado se aproximar e entrar na briga.

Com metade da prova já disputada, os top5 era composto por: Felipe Iazzetti na liderança, seguido por Bonagura, De Carli, Freitas e De Leo. O pole position Bruno Souza, que caiu para 23º após o toque fez uma corrida de recuperação interessante, faltando menos de 10 minutos para o término da bateria ele já figurava novamente entre os 15 primeiros colocados.

A diferença entre o líder e o terceiro colocado era de menos de 1s. A disputa pela ponta começou a pegar fogo nos 10 minutos finais da bateria. Bonagura e De Carli colocaram a segunda colocação em disputa com menos de 5 minutos para o fim. André de Carli completou uma manobra espetacular no Laranjinha para assumir a vice liderança. A disputa entre eles beneficiou o líder Iazzetti que abriu 3s na ponta.

Lucas Freitas, pole position após a inversão do grid, largou bem na segunda bateria, o piloto do carro do Atlético Mineiro sustentou a primeira posição e saiu ileso da grande confusão na saída do S do Senna. Os líderes da bateria 1 se envolveram na confusão e caiu para o final do pelotão. Bruno Souza foi envolvido novamente e caiu para as últimas colocações.

Adilson Júnior e Lucas Freitas, seguidos por Raphael de Leo entraram em disputa pelas primeiras colocações. Adilson assume a liderança e de Leo pula para segundo. Lucas Freitas perdeu duas posições e era terceiro. sete minutos passados do começo da segunda bateria. A diferença entre os três primeiros colocados era de menos de 1s com 10 minutos completados. A disputa entre os líderes era a mais movimentada do momento.

Os 10 primeiros colocados andavam muito próximos. Apenas 4s separavam o líder e o 9º colocado. Menos de 10 minutos para o final da corrida e Raphael de Leo assumiu a liderança. Lucas Freitas, Diego Freitas e Adilson Júnior formavam o top4. Adilson perdeu 3 posições por causa de um erro no Laranjinha.

Raphael de Leo vence a segunda bateria do dia depois de sair em quinto lugar. Lucas Freitas terminou na segunda posição. Diego Freitas, Lucas Trindade e Adilson Júnior fecharam o top5. Destaque para Lucas Dornella, que saiu da penúltima colocação para chegar em 9º.

De Leo celebrou: “Sem palavras! Não esperava vencer a bateria, estou muito feliz com o resultado. Treinei para sobreviver na corrida, sabia que seria muito disputado. Muitos toques e ultrapassagens. E isso eu consegui na primeira bateria. Já na segunda tentei manter o ritmo, mas percebi que estava andando mais rápido que os líderes. Bastou a paciência para achar o momento certo de concretizar a manobra e trazer o carro pra casa.”

Resultados:

Bateria 1:

Felipe Iazzetti André de Carli Bruno Bonagura Diego Freitas Eraldo Silva Raphael De Leo Adilson Júnior Lucas Trindade Chrystian Nascimento Lucas Freitas

Bateria 2:

1.Raphael De Leo

2.Lucas Freitas

3.Diego Freitas

4.Lucas Trindade

5.Adilson Júnior

6.Bruno Bonagura

7.Rogério Neto

8.Carlos Eduardo Amorim

9.Lucas Dornella

10.Rademac Romanetto

Classificação Geral:

Raphael De Leo – 58 pontos Diego Freitas – 55 Bruno Bonagura – 52 Felipe Iazzetti – 50 Lucas Freitas – 46 Lucas Trindade – 45 Adilson Júnior – 45 André de Carli – 41 Eraldo Silva – 36 Carlos Eduardo Amorim – 30