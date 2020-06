O templo da velocidade no Brasil é o cenário da abertura do maior programa em automobilismo virtual do País. Nesta quarta-feira, a partir das 21h, a Porsche Esports Carrera Cup terá luz verde na pista paulistana de 80 anos de tradição.

Para complementar as transmissões ao vivo das corridas às quartas, foi planejado um singular e amplo plano de cobertura digital, único no cenário dos esportes virtuais no Brasil. Serão praticamente três meses ininterruptos de geração de conteúdo, para dar ao programa a visibilidade que ele merece.

Sempre às terças será transmitido o Warm Up Porsche Esports, com apresentação prévia de cada etapa e a expectativa dos principais nomes do grid. Às quintas será exibido o programa Pódio Porsche Esports, com análise de todos os lances das provas da véspera e entrevistas dos competidores da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

A Carrera Cup virtual é um campeonato exclusivo para profissionais dos simuladores. Foram selecionados 40 competidores com iRating superior a 3.000 pontos e eles têm liberdade para definir os melhores setups de seus carros conforme as pistas do campeonato. Competem com o Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos modelos usados na Carrera Cup brasileira e na Porsche Supercup, campeonato mundial da marca, que realiza suas provas como evento suporte da F1 na Europa e América do Norte.

Além dos 40 mais velozes nas baterias classificatórias, juntam-se a seleto grid Jeff Giassi, campeão em 2019 e único piloto brasileiro correndo a Porsche TAG Heuer Esports Supercup, e Eduardo Borgert, campeão da MoT Pro Series do IRB e-Sports em 2019.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada em nosso canal no YouTube e aqui no Motorsport.com, além do site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também pelas redes sociais listadas abaixo:

- Porsche Cup no Youtube (youtube.com/PorscheCupBrasil)

- Porsche Esports no Twitch (twitch.tv/PorscheEsportsBrasil)

- Porsche Esports no Facebook (facebook.com/PorscheEsportsBrasil)

- IRB eSports no Youtube (youtube.com/irbesports)

Serão 12 semanas seguidas de corridas virtuais, alternando uma para a Carrera Cup e outra para a Sprint Challenge.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

Galeria Lista Porsche Esports Carrera Cup 1 / 5 Foto de: Ferrari Promo Porsche Esports Carrera Cup 2 / 5 Foto de: Ferrari Promo Porsche Esports Carrera Cup 3 / 5 Foto de: Ferrari Promo Porsche Esports Carrera Cup 4 / 5 Foto de: Ferrari Promo Porsche Esports Carrera Cup 5 / 5 Foto de: Ferrari Promo

Calendário

24 de junho – Interlagos – Carrera Cup

1º de julho – Interlagos – Sprint Challenge

8 de julho – Le Mans – Carrera Cup

15 de julho – Nurburgring – Sprint Challenge

22 de julho – Barcelona – Carrera Cup

29 de julho – Montréal – Sprint Challenge

5 de agosto – Spa-Francorchamps – Carrera Cup

12 de agosto – Spa-Francorchamps – Sprint Challenge

19 de agosto – Silverstone – Carrera Cup

26 de agosto – Silverstone – Sprint Challenge

2 de setembro – Monza – Carrera Cup

8 de setembro – Daytona – Sprint Challenge

PODCAST Motorsport.com discute notas polêmicas do game F1 2020; ouça o bate-papo

Your browser does not support the audio element.

VÍDEO: Entenda por que os 'ratings' do game F1 2020 deixaram Leclerc 'pistola'