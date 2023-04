Carregar reprodutor de áudio

Um mês após a abertura em Interlagos, o grid da Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, com a segunda etapa da temporada 2023 no Velocitta, prometendo muita ação e emoção na pista de Mogi Guaçu.

O Velocitta recebe neste fim de semana a segunda etapa do campeonato sprint, com corridas de curta duração. Assim como em Interlagos, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge terão duas provas, uma no sábado e no domingo, enquanto a estreante Sprint Trophy realiza uma corrida no domingo.

Após a etapa de Interlagos, Nicolas Costa é o líder na Carrera Cup, com 48 pontos, três à frente de Miguel Paludo, enquanto Alceu Feldmann fecha o top 3 na cola, com 44. Na Sport, é Georgios Frangulis que está na frente, com 30. Fechando, na Rookie, é Edu Guedes quem ocupa a ponta, com 33.

Na Sprint Challenge, cinco pontos separam os quatro primeiros colocados. Cristian Mohr é o líder com 47, seguido de Marcelo Tomasoni (44), Urubatan Júnior (43) e Sadak Leite (42). Antonio Junqueira, com 30 pontos, e Célio Brasil, com 33, são os ponteiros entre os pilotos da Sport e da Rookie, respectivamente.

No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa de uma das principais categorias do automobilismo nacional, inclusive com a transmissão ao vivo da classificação e das corridas do fim de semana, então fique de olho!

Confira os horários da etapa Sprint da Porsche Cup no Velocitta:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 - Sprint Trophy Sexta-feira 13h35 Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 14h55 Treino Livre - Sprint Challenge Sexta-feira 15h50 Classificação - Carrera Cup Sábado 09h Classificação - Sprint Challenge Sábado 10h Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13h45 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h30 Treino Livre 2 - Sprint Trophy Sábado 15h15 Classificação - Sprint Trophy Sábado 16h45 Corrida - Sprint Trophy Domingo 09h10 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 12h30 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 13h10 Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1?

