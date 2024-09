Com uma atuação de gala e uma ultrapassagem na última volta, Caio Collet venceu a prova da Carrera Rookie na segunda etapa da Porsche Endurance Challenge, neste domingo em Termas de Río Hondo, na Argentina. Correndo no carro #85 em parceria com Eduardo Menossi, o piloto também marcou a volta mais rápida da corrida, com o tempo de 1:42.809. Ele foi o único a baixar da casa de 1:43s durante as 63 voltas.

Vale lembrar que Caio Collet já havia batido o recorde da pista durante a classificação de sábado com o tempo de 1:41.957. O estreante do ano na Indy NXT, categoria de acesso à Fórmula Indy, foi o piloto mais rápido do fim de semana em Termas de Río Hondo. Inclusive, antes da corrida, ele autografou o capô de seu Porsche, que será imortalizado no museu do circuito localizado no noroeste da Argentina.

Com um ritmo forte desde o início, a dupla formada por Caio Collet e Eduardo Menossi se manteve na liderança da Carrera Rookie durante quase toda a corrida. Quando o piloto da Indy NXT esteve na pista, no segundo e no último stints, o carro #85 chegou a figurar entre os dez primeiros no geral, em um desempenho espetacular.

A entrada do safety car ocasionada pela rodada de Cecília Rabelo e a relargada para apenas uma volta em bandeira verde quase colocou tudo a perder. Caio chegou a ser ultrapassado por Nicolas Costa no carro #33, mas conseguiu dar o troco na sequência. Foi emoção até a bandeirada, mas sem perder a vitória dentro da Carrera Rookie.

"Foi uma experiência legal". disse Collet. "Estava muito rápido durante todo o fim de semana. A gente tinha uma liderança confortável, mas o safety car no fim acabou com ela. Estou feliz com a vitória, de poder ajudar o Edu (Menossi) a ganhar. Ele fez um trabalho muito bom também, estava muito quente, muito difícil para todo mundo guiar o carro e fazer os stints".

"Mas ele fez um trabalho super bom, acabou me entregando o carro na hora certa e no lugar certo. O Nicolas (Costa) chegou a me ultrapassar na última volta, mas dei o troco. A última volta realmente só terminou na bandeirada".

"Ter um safety car no final e relargar com uma volta é complicado", comentou Menossi. "O risco era alto de alguém tirar a gente da corrida. O Caio (Collet) estava com uma vantagem muito boa. Enfim, deu certo. Vim pra cá para chegar disputando o título na última etapa e foi muito legal".

A última etapa da Porsche Endurance Challenge será disputada no dia 16 de dezembro no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Será a prova mais longa da temporada 2024, com a extensão de 500 quilômetros.

