Porsche: Müller / Elias comentam vitória em Termas de Río Hondo

Pelo segundo ano consecutivo a dupla Farben formada por Marçal Muller e Enzo Elias venceu a etapa de Termas de Río Hondo do Porsche Endurance Challenge. Com uma estratégia impecável e quatro stints sólidos da dupla da marca oficial de tinta automotiva da categoria assumiu a liderança da prova na primeira volta, sustentou por praticamente todo o primeiro stint, retomou no segundo segmento e de lá não saiu mais até a bandeira quadriculada após 63 voltas completadas.

Muller foi o responsável pela largada do #544 e ainda na primeira volta aproveitou o espaço deixado pelo #70 e pulou para a liderança da prova. Atacado pelo #7, Muller entrou para o primeiro serviço de paradas obrigatórias na segunda posição. Após a parada nos boxes, a dupla voltou na terceira posição, mas logo subiu para segunda após furo de pneu de um dos concorrentes que apareciam à frente do #544.

Elias reassumiu a liderança na volta que inaugurou o segundo segmento de prova e trouxe o carro para a segunda parada na primeira posição e retomou para a pista com o pelotão restabelecido na mesma posição da entrada para o box. Muller fez seu último stint com maestria sustentando a liderança para o carro da Farben.

No último stint, a batalha do Estoril se repetiu, mas em papéis inversos. Enzo Elias liderava com Rubens Barrichello na segunda posição. Elias mantinha vantagem confortável até a entrada do safety-car faltando cinco voltas para a quadriculada. Com uma volta para o final, bandeira verde para 4.805m de emoção e Enzo Elias confirmou a vitória para a Equipe Farben, que garantiu também a liderança do campeonato de Endurance da Porsche Cup.

A tripulação do #544 aparece rigorosamente empatada com o #8 de Werner Neugebauer e Rubens Barrichello. Cada carro venceu um segmento e uma corrida no Estoril e em Termas de Río Hondo.

"Obrigado ao Marçal e à Farben pela confiança no meu trabalho", disse Enzo. "Foi uma vitória muito importante para nós. Segundo em Portugal e primeiro aqui, exatamente o contrário da dupla que está disputando com a gente nos faz chegar na final com uma briga acirrada. Estava com um ótimo feeling para a etapa, tenho boas memórias aqui, ano passado vencemos como dupla e neste ano vencemos de novo como dupla por aqui".

"Foi como tinha que ser, disputado, difícil, com grandes pilotos e muito desafiador", comentou Marçal. "É uma alegria imensa vencer por aqui e chegar na última etapa disputando pelo campeonato. Dedico esta vitória para minha filha que nasceu ao longo da semana e está em casa me esperando".

Agora a Farben parte com chances de título nas duas decisões da Porsche Cup, no campeonato de Sprint com Marçal Muller na preliminar do Grande Prêmio de São Paulo de F1 no primeiro fim de semana de novembro e no campeonato de longas durações duas semanas mais tarde no mesmo Autódromo de Interlagos.

