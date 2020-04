O dia em que a Porsche Cup Brasil completou 15 anos no país também foi marcado com a realização da segunda edição da Corrida das Estrelas em automobilismo virtual, que deu ao vencedor uma vaga na Academia Shell Racing.

O piloto mineiro, de Juiz de Fora, Erick Goldner cruzou a linha de chegada em primeiro e logo viu seu carro ganhar a pintura oficial da Shell, simbolizando a nova fase de sua carreira nos simuladores.

Goldner tem 34 anos e alimenta paixão pelo esporte a motor desde criança, por influência de seu avô e das vitórias de Ayrton Senna, seu ídolo. Ao mesmo tempo, o mundo virtual se abriu a ele com o Super Nintendo.

Em 2015, Erick descobriu que havia simuladores mais completos do que o joystick e os vídeo games. Foi então que ele partiu para algo mais próximo do real. Durante cerca de um ano ele passou por diversos jogos diferentes dentro dos simuladores, até chegar ao iRacing no final de 2016. Desde então ele vem se dedicando ao sistema que o consagrou vencedor da etapa de aniversário da Porsche Cup.

Erick Goldner Photo by: Acervo pessoal

“Ser o primeiro piloto Shell no automobilismo virtual é um marco significativo para nós que somos amantes desse nicho esportivo tão diferente. Será um ganho incrível para os eSports de automobilismo”, disse Goldner.

“Ter a possibilidade de ser um dos primeiros a poder fazer parte dessa nova etapa do automobilismo virtual é algo incrível, até difícil de descrever em palavras. Espero que eu possa auxiliar e ajudar a difundir ainda mais nosso esporte, e tirar das pessoas a visão de que automobilismo virtual é mais do que um jogo, e sim uma paixão e uma oportunidade de todos terem a chance de pilotar.”

A experiência mais próxima das máquinas reais que ele pilota no simulador foi um campeonato de Kart organizado em Brasília, cidade onde vive atualmente. Ele sonha em um dia poder correr nas pistas reais para poder viver esse momento único na vida de um fã da velocidade.

Agora como o primeiro piloto Shell no automobilismo virtual, ele terá os mesmos atributos e obrigações de competidores renomados como Ricardo Zonta, Átila Abreu, Galid Osman, Gaetano di Mauro e Gianluca Petecof, além do direito de intercâmbio e experiências com todos os ativos da Shell nas pistas brasileiras.

A expectativa de Erick para sua temporada de estreia representando as cores da Shell são as melhores, o piloto espera evoluir ainda mais nos campeonatos que disputar durante o ano e sempre estar brigando por vitórias e títulos no carro da principal apoiadora dos esportes a motor no mundo.

