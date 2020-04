A Porsche expandiu suas fronteiras em 2020, integrando o universo dos simuladores com o esporte a motor real. A marca vai preparar Jeff Giassi, seu primeiro campeão do programa de eSports e único brasileiro no campeonato mundial Porsche TAG Heuer Esports Supercup, para integrar um dos carros da etapa de 500 km que encerra a temporada 2020 da Porsche Cup Brasil.

Assim o piloto catarinense de 22 anos terá um amplo calendário, mesclando seus compromissos nos simuladores com a capacitação em pilotagem promovida pela equipe da Porsche Cup Brasil nas etapas de suas corridas.

Em parceria com a Porsche Brasil, a categoria patrocina o carro de Giassi no Porsche TAG Heuer Esports Supercup. É o campeonato mundial, reconhecido globalmente como o principal evento de automobilismo virtual do planeta.

A Supercup tem apenas 40 vagas no grid e uma delas é de Max Verstappen, um dos principais expoentes do automobilismo virtual atual e titular da equipe Red Bull no Campeonato Mundial de F1.

A trajetória de Giassi rumo à categoria máxima do automobilismo virtual começou com o título da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em 2019. O campeonato credenciou o piloto para a classificatória global, etapa em que enfrentou quase 5 mil concorrentes e terminou em segundo lugar.

Logo nos primeiros treinos e eventos de pré-temporada da Supercup na pista virtual de Barcelona, Jeff marcou o quarto tempo entre os 40 nomes do grid. A expectativa é que o piloto frequente regularmente o top-10 da categoria virtual.

Seus compromissos como piloto oficial da Porsche Cup Brasil em automobilismo virtual incluem a participação de Giassi em eventos especiais, razão pela qual ele foi o comentarista da Corrida das Estrelas realizada no último dia 16 como celebração do 15º aniversário da categoria.

O pacote para sua presença no grid real da etapa de 500 km de encerramento da temporada inclui curso de pilotagem, emissão de carteira de piloto pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), clínicas de aperfeiçoamento e todos os treinos opcionais e oficiais da prova final.

“A Porsche Cup acredita no automobilismo virtual e investe nesta plataforma desde o ano passado. Sabemos que o sonho de todo competidor em eSport é ter a experiência de competir em um carro de verdade: sair do simulador e chegar ao cockpit. É gratificante proporcionar isso para um competidor como o Jeff, que mostrou muito compromisso e dedicação e tem todos os atributos para levar a marca da Porsche Cup nos eventos internacionais”, ressaltou Dener Pires, promotor da Porsche Cup.

“Acelerei um kart pela primeira vez com quatro anos de idade e me dedico ao automobilismo virtual há alguns anos. As oportunidades que a Porsche Cup e a Porsche Brasil me proporcionam nesta temporada são únicas e pretendo aproveitar ao máximo, entregando todo meu potencial nas corridas da Supercup e me dedicando ao máximo para aprender a realidade do carro real e fazer um bom papel na corrida de 500km, mostrando que o simulador pode perfeitamente preparar um competidor para o carro de verdade” disse Jeff Giassi.

